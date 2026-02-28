Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor s-a adăpostit la subsolul unui hotel din Dubai: Trei rachete au fost interceptate deasupra noastră

Adrian Cozma, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, a intervenit, sâmbătă seară, la Antena 3 CNN, şi a afirmat că este blocat în Dubai, după ce Wizz Air l-a informat că nu mai operează zboruri în zonă până pe 7 martie. "N-am crezut niciodată că aici e posibil să se întâmple asta, toată lumea o ştia o ţară sigură", a spus Cozma.

"Mâine ar fi trebuit să zburăm din Dubai, Acum nu mai sunt la aeroport, sunt la hotel. Am primit anularea zborului până în 7 martie. Wizz Air ne-a înştiinţat că zborul se mută pe 7 martie, până atunci ei nu mai zobară. N-am crezut niciodată că aici e posibil să se întâmple asta, toată lumea o ştia o ţară sigură.

Pe plajă, dimineaţă câmnd am auzit bombardamente la câteva zeci de kilometri. Trei rachete au fost interceptate deasupra hotelului unde stăm noi. Chiar atunci am coborât în adăpost. A fost dată alerta la hotel şi ne-am adăpostit. Ei au 3 etaje de demisol, parcarea hotelului, practic.

Starea este destul de tensionată aici, toată lumea se cam adăposteşte", a declarat Adrian Cozma.

Şi alţi turişti români se află în situaţia lui Cozma, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

"Trebuia să zburăm spre casă. Când am ajuns la aeroportul din Abu Dhabi au început bombardamentele şi ni s-a comunicat că trebuie să ne întoarcem la hotel, pentru că toate căile aeriene sunt închise. Suntem cu copii mici după noi.

Efectiv zboară rachetele deasupra hotelului. S-a văzut de la balcon ieşind fum, din centrul oraşului", a spus Alina Răducan, româncă aflată în Dubai, la Antena 3 CNN.