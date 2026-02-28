OpenAI a încheiat un acord cu Pentagonul la câteva ore după ce administrația Trump a interzis Anthropic

OpenAI a încheiat un acord cu Pentagonul. Foto: Profimedia Images

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunțat, vineri seară, că a semnat un acord cu Pentagonul pentru ca instrumentele sale de inteligență artificială să fie utilizate în sistemele clasificate ale armatei, dar cu limite de siguranță aparent similare pe care le-a solicitat și rivalul Anthropic, notează CNN.

Acordul cu OpenAI vine în aceeași zi în care președintele Donald Trump a anunțat că toate agențiile guvernamentale federale trebuie să înceteze utilizarea instrumentelor de inteligență artificială ale Anthropic.

Şi secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că această companie va fi considerată un „risc pentru lanțul de aprovizionare”, refuzând în general să dea înapoi în negocierile cu Pentagonul privind restricțiile solicitate privind utilizarea sistemului său de inteligență artificială în arme autonome și supravegherea în masă a cetățenilor americani.

Însă Altman sugerează că Pentagonul a fost de acord cu restricții similare și cu modelele OpenAI.

"Două dintre cele mai importante principii de siguranță ale noastre sunt interdicțiile privind supravegherea în masă la nivel intern și responsabilitatea umană pentru utilizarea forței, inclusiv pentru sistemele de arme autonome.

Departamentul de Război este de acord cu aceste principii, le reflectă în legi și politici și le includem în acordul nostru”, a declarat Altman. „De asemenea, vom construi garanții tehnice pentru a ne asigura că modelele noastre se comportă așa cum ar trebui, lucru pe care (Departamentul de Război) l-a dorit și el.”

Trimit ingineri la Pentagon

Altman a declarat că vor detaşa ingineri la Pentagon pentru a asigura siguranța modelelor lor.

„Solicităm Departamentului de Sănătate să ofere aceleași condiții tuturor companiilor de inteligență artificială, pe care, în opinia noastră, toată lumea ar trebui să fie dispusă să le accepte. Ne-am exprimat dorința puternică de a vedea cum lucrurile se detensionează, de la acțiuni legale și guvernamentale la acorduri rezonabile”, a remarcat Altman.

Anthropic a anunțat vineri că intenționează să conteste în mod legal desemnarea de „risc în lanțul de aprovizionare”, o denumire rezervată în mod normal companiilor cu legături directe cu adversari străini. Aceasta ar impune tuturor contractorilor care lucrează cu armata să demonstreze că munca lor militară nu intră în contact cu produsele Anthropic.

Nu este clar ce este diferit la acordul OpenAI cu Pentagonul față de ceea ce și-a dorit Anthropic.