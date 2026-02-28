MAE: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular după escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu

MAE, după Celula de Criză pentru războiul din Iran: Nu există români răniţi.. FOTO: Profimedia Images

Ministerul de Externe a transmis, sâmbătă seară, după "sesiunea Celulei de Criză, cu participarea premierului", cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, că "nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment" şi că "în același context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9: Evitați călătoriile neesențiale".

UPDATE. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat sâmbătă seara, că aproximativ 1.000 de cetăţeni români au contactat misiunile diplomatice din regiune pentru înregistrare sau asistenţă consulară, în contextul închiderii spaţiilor aeriene şi al escaladării tensiunilor după atacurile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului, notează Agerpres.

"Avem aproximativ 1.000 de persoane, cetăţeni români, care au contactat misiunile diplomatice, fie să se înregistreze ca fiind prezenţi în spaţiul respectiv şi să ne lase datele de contact, fie să ceară asistenţă consulară sau să ne informeze că le-au fost anulate zborurile şi să întrebe despre drepturile pe care le au, în speţă, de exemplu, dacă zborurile respective au fost cumpărate prin agenţii de voiaj, în cazul respectiv au dreptul la cazare până la trei zile, până când sunt reluate zborurile respective. Colegii mei au fost în contact şi sunt în contact şi cu aeroporturile principale, pentru a se asigura că elemente de bază, cum ar fi accesul la apă, accesul la informaţii relevante, sunt acolo, disponibile pentru cetăţenii români", a precizat Oana Ţoiu într-o intervenţie la Euronews România.

Aceasta a adăugat că Ministerul Afacerilor Externe a organizat o reuniune online cu ambasadorii şi consulii din regiune, la care a participat şi premierul Ilie Bolojan.

Şefa diplomaţiei a arătat că personalul consular este în contact cu aeroporturile şi, acolo unde este posibil, se deplasează la faţa locului pentru sprijin direct.

Totodată, ministrul a anunţat că nivelul de alertă pentru mai multe state din regiune a fost ridicat la 5 şi 6 din 9, însă măsura nu implică, în acest moment, recomandarea de părăsire a ţărilor pentru cetăţenii rezidenţi.

"Nivelul de alertă a fost ridicat la o parte din state la 5 şi 6 din 9, ceea ce înseamnă recomandarea foarte clară să nu fie realizate călătorii în spaţiile respective. În acelaşi timp, n-a fost ridicat la nivelul la care să sugerăm cetăţenilor români părăsirea spaţiilor respective, pentru că nu considerăm în acest moment că sunt puse în pericol vieţile cetăţenilor rezidenţi, dar evident că inclusiv un cetăţean rezident poate contacta consulatul, ambasada şi poate cere sfaturi sau asistenţă consulară", a spus Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, măsurile vizează statele care au închis spaţiul aerian, iar situaţia este în continuă schimbare, însă Egiptul rămâne o opţiune de tranzit pentru unii cetăţeni români.

"Principala recomandare în acest moment este prioritizarea propriei siguranţe, ceea ce înseamnă că este necesar să rămână la adăpost. De asemenea, foarte important în acest moment este să ia legătura cu echipele misiunilor diplomatice, pentru ca noi să putem, la rândul nostru, odată ce avem numerele lor de telefon, să îi contactăm cu informaţii actualizate", a punctat şefa diplomaţiei române.

În plan extern, ministrul a anunţat consultări cu partenerii europeni şi discuţii privind convocarea Consiliului de Securitate al Organizaţia Naţiunilor Unite.

"În acest moment, poziţia României este una consecventă privind condamnarea regimului din Iran pentru încălcarea regulilor internaţionale. Noi suntem parte dintre ţările care au susţinut de-a lungul timpului pachetele de sancţiuni, sperând că această presiune o să determine regimul din Iran să renunţe la planurile nucleare, cel puţin. În acest moment însă, în continuare, este foarte important să ne întoarcem şi la dreptul internaţional, la necesitatea respectării lui, şi poziţia României este să ceară dezescaladarea conflictului. (...) Este foarte important să putem să avansăm şi pe calea diplomatică pentru că escaladarea acestui conflict în regiune duce la riscuri semnificative şi calea dialogului nu este o cale care a fost epuizată", a conchis Oana Ţoiu.

S-a încheiat Celula de Criză

"S-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea Prim-ministrului. Aceasta a inclus o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak și Emiratele Arabe Unite.

Nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment.

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români. Este prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și pentru familiile cu copii.

Nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran.

Recomandări pentru cetățenii români în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu

Având în vedere evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și impactul acestora la nivel regional și global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reamintește că marja de intervenție a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în astfel de situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluțiilor și impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

Suplimentar, în același context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitați călătoriile neesențiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), și Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitați orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 – Părăsiți imediat țara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, la data de 28 februarie 2026, din dispoziția ministrului afacerilor externe, a fost convocată Celula de Criză Interinstituțională, în vederea coordonării demersurilor de acordare a asistenței consulare și a identificării celor mai bune modalități de sprijin pentru cetățenii români aflați în străinătate și afectați de evoluțiile de securitate din regiune".