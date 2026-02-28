Japonezii au creat un călugăr robot dotat cu AI care oferă îndrumare spirituală credincioşilor: Cum funcționeză „Buddharoid”

Buddharoid, călugărul robot dotat cu AI care oferă îndrumare spirituală credincioşilor. Sursa foto: Kyoto Shimbun via Youtube

Cercetătorii japonezi au prezentat un călugăr robot dotat cu inteligenţă artificială (AI), „Buddharoid”, despre care susţin că este capabil să ofere îndrumare spirituală şi, posibil, în viitor, să rezolve deficitul de călugări budişti, transmite miercuri AFP, potrivit Agerpres.

Robotul a fost antrenat pe baza scrierilor budiste, inclusiv pe cele mai ezoterice, după cum a explicat Universitatea din Kyoto din vestul Japoniei, adăugând că el poate răspunde la întrebări sensibile pe care credincioşii ezită uneori să le pună unui om.

Buddharoid, robot umanoid de mici dimensiuni, poate oferi şi o prezenţă în lăcaşurile de cult, pe lângă comunicarea verbală. „În viitor, este posibil ca acesta să asiste sau să înlocuiască anumite ritualuri religioase efectuate în mod tradiţional de călugări”, a explicat universitatea miercuri.

Acest robot este cea mai recentă creaţie a lui Seiji Kumagai, profesor la Institutul pentru Viitorul Societăţii Umane de la Universitatea din Kyoto.

Folosind modele de la compania americană OpenAI (ChatGPT) şi altele, el a creat anterior chatboturi religioase, precum Buddha Bot, dar şi un chatbot de catehism.

Pentru noua sa invenţie, Kumagai a instalat BuddhaBotPlus pe un robot umanoid chinezesc.

Cum îndrumări oferă robotul călugăr Buddharoid

În timpul unei prezentări de marţi la un templu, Kumagai a prezentat dispozitivul - încă fără chip - îmbrăcat într-o robă gri, simplă, cu mâinile înmănuşate împreunate în rugăciune.

Aşezat pe un scaun, acesta a oferit sfaturi unui tânăr jurnalist local preocupat de gândurile sale neîncetate. „Budismul ne învaţă că nu ar trebui să ne urmăm orbeşte gândurile sau să ne grăbim”, i-a spus el reporterului NHK cu o voce sumbră. „O abordare este de a calma mintea şi de a ne detaşa de acel gând”.

Chatboturile religioase există deja în multe religii, fiind folosite de milioane de persoane şi stârnind uneori controverse.

Kyoto are deja un android fără AI, Mindar, care ţine predici, iar Germania a prezentat în 2017 un robot care îi binecuvântează pe credincioşi în cinci limbi.

Noul robot combină AI şi robotica, oferind îndrumare spirituală, conversaţii religioase şi gesturi asemănătoare cu celor umane.

Universitatea din Kyoto consideră că discuţia de natură etică privind utilizarea lor trebuie să continue. Însă, având în vedere îmbătrânirea populaţiei arhipelagului şi lipsa forţei de muncă, aceşti roboţi umanoizi ar putea îndeplini anumite sarcini în viitor.

„Roboţii umanoizi echipaţi cu AI ar putea fi utilizaţi în sfera religioasă, spre exemplu pentru a asista sau a îndeplini anumite ritualuri desfăşurate în mod tradiţional de preoţii umani”, a indicat instituţia. „Acest lucru ar putea aduce o schimbare profundă în cultura religioasă”, a adăugat universitatea.