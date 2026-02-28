Prim-vicepreședintele PSD cere schimbarea lui Ilie Bolojan. Negrescu: Țara nu merge bine. E ca la fotbal, schimbi antrenorul

Prim-vicepreședintele PSD și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că „nu putem accepta o direcție care merge pe contrasens cu cea europeană, și aici mă refer la Bolojan”.
Europarlamentarul PSD a declarat, sâmbătă, la Forumul Național al PES activist România că lucrurile din țară nu merg în direcția dorită și că e clar că trebuie să aibă loc schimbări.
„După 8 luni de guvernare, lucrurile nu merg în direcția bună. Și dacă țara nu merge bine, trebuie să schimbi ceva. E ca într-o echipa de fotbal, schimbi antrenorul. Nu tragi cu praștia reforme către populație fără să discuți cu oamenii”, a declarat Victor Negrescu.
În timpul conferinței, Negrescu i-a întrebat pe oamenii din sală „dacă vor o altă formulă guvernamentală?”, iar răspunsul a fost “da”.
Ulterior, acesta s-a adresat președintelui PSD Sorin Grindeanu, cu mesajul: „Vedeți, domnule președinte, prima consultare a fost deja realizată”.
Reacția social-democratului vine după ce Sorin Grindeanu a răspuns joi la ultimatumul dat de PNL, după ce a spus că va lansa consultări în PSD pentru a stabili dacă partidul mai rămâne în coaliție sau dacă îl mai susține premier pe Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu a precizat într-o conferință de presă, că Ilie Bolojan nu a fost premierul coaliției, ci doar al unui singur partid: USR.
„Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. E și premierul PSD-ului, și al UDMR-ului, chiar și al PNL-ului. E premierul coaliției.
În aceste luni nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul unei formațiuni din această coaliție, și aia nu e PNL. E USR-ul”, a declarat liderul PSD.