Grindeanu a răspuns "de urgență" ultimatumului dat de PNL, cu noi acuzații la Bolojan: “A fost premierul USR-ului”

Sorin Grindeanu a răspuns joi la ultimatumul dat de PNL, după ce a spus că va lansa consultări în PSD pentru a stabili dacă partidul mai rămâne în coaliție sau dacă îl mai susține premier pe Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a precizat într-o conferință de presă, că Ilie Bolojan nu a fost premierul coaliției, ci doar al unui singur partid: USR.

"Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. E și premierul PSD-ului, și al UDMR-ului, chiar și al PNL-ului. E premierul coaliției.

În aceste luni nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul unei formațiuni din această coaliție, și aia nu e PNL. E USR-ul."

Sorin Grindeanu a precizat că deși PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitatea, aceasta nu înseamnă supunere:

"Stabilitatea pe care mulți o invocă în această perioadă există pentru că PSD a înțeles să intre în această coaliție și a ales responsabilitatea, în opoziție cu o decizie care ar fi fost mai simplă, aceea de a intra în opoziție, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple pentru noi.

Am ales această opțiune și am ales stabilitatea într-un moment complicat. Pentru a proteja economia, investițiile, pentru siguranța socială a românilor. Stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine se înșală.

Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus. Ieri am spus un lucru simplu, care a provocat reacții, că noi în PSD la 8 luni de guvernare vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm sau nu în coaliție și, dacă alegem să continuăm, în ce formă continuăm. Acum ni se neagă, că nu avem voie nici măcar intern să facem consultare".

Perioada, termenul limită pentru consultările interne este bugetul: "Odată cu bugetul vom da, așa cum am dat și în primăvara-vara anului trecut, un vot, în care vom alege ce am spus. Aproape 5.000 de oameni au votat atunci.

Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, în care ne uităm, cu venituri-cheltuieli. E oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică nu poate fi doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Trebuie să ai și viziunile de stânga reprezentate de PSD. Va exista buget votat în Parlament, ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat. Nu există variantă", a spus Grindeanu.