Ursula von der Leyen laudă România pentru creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară

Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

România, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament în ceea ce privește creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară, iar măsurile luate pentru a îmbunătăți securitatea contribuie și la creșterea competitivității noastre în această regiune, a declarat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în deschiderea conferinței la nivel înalt pentru lansarea Instrumentului EastInvest, potrivit Agerpres.

La evenimentul găzduit de Comisia Europeană mai sunt prezenți, printre alții, președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino, prim-miniștrii Ilie Bolojan (România), Kristen Michal (Estonia), Inga Ruginiene (Lituania) și Evika Silina (Letonia) și reprezentanți ai Bulgariei, Finlandei, Poloniei, Slovaciei și Ungariei.

„În urmă cu patru ani, (președintele rus, Vladimir) Putin a ordonat tancurilor lui să intre în Ucraina și, cu invazia ilegală a Rusiei, lumea s-a schimbat peste noapte. A fost o alarmă de trezire pentru întreaga Europă, dar cel mai mare impact a fost simțit de-a lungul frontierelor noastre estice. Și datorăm o imensă recunoștință acestei regiuni, întrucât comunitățile de la granița de pe flancul nostru estic ajută la menținerea Europei în siguranță.

De la începutul războiului, am fost de partea comunităților de la frontiera estică, dar astăzi mai facem un pas către consolidarea regiunii noastre frontaliere'”, a spus șefa executivului UE în intervenția sa.

Potrivit Ursulei von der Leyen, în afară de impactul psihologic al proximității războiului, invazia rusă a divizat comunități, au fost afectate economiile, locurile de muncă și infrastructura, transportul și turismul au fost perturbate, iar oamenii se confruntă zilnic cu riscuri, amenințări hibride, transformarea migrației în armă și incursiuni de drone.

Președinta CE: „Economiile și comunitățile au nevoie de securitate și de stabilitate”

Președinta CE a pus accentul pe trei priorități - consolidarea securității și a apărării, deblocarea de noi investiții masive pentru stimularea creșterii economice și valorificarea potențialului și punctelor forte ale localităților frontaliere.

„Știm că economiile și comunitățile au nevoie de securitate și de stabilitate și acest lucru este cu atât mai important de-a lungul frontierei noastre estice. Europa a luat deja măsuri istorice către construirea unei uniuni a apărării. Așadar, știți că vom mobiliza până la 800 de miliarde de euro până în 2030 pentru eforturile de apărare.

Avem foaia de parcurs privind pregătirea apărării până în 2030, ce stabilește obiective clare și obiective măsurabile, dar mesajul meu astăzi este că Europa se concentrează și pe securitatea frontierei de est, întrucât securitatea voastră este vitală pentru întreaga Europă. De aceea, aproape două treimi din cele 150 de miliarde de euro disponibile prin mecanismul SAFE sunt alocate către cele opt țări de la frontieră ce sunt reprezentate astăzi aici”, a continuat Von der Leyen.

Ea a amintit de inițiativa Eastern Flank Watch și cea de apărare contra dronelor, care vor ajuta la securizarea în mod special a regiunilor de la frontiera estică a UE.

„În plus, investim miliarde în mobilitatea militară din regiunea frontalieră. Așadar, dacă este necesar, trupe și echipament pot fi desfășurate mai rapid”, a explicat șefa executivului comunitar.

Referitor la a doua prioritate menționată, președinta Comisiei a insistat că un mediu mai sigur poate să ajute la atragerea de noi investiții în regiunile de la frontiera estică.

„Știm cu toții din experiența noastră că aceste regiuni au o populație rezilientă și o forță de muncă calificată, așa că în situația războiului dus de Rusia, care continuă, înseamnă că investitorii, potențialii investitori, au nevoie de reasigurări. România, de exemplu, va produce medicamente esențiale la centrul de cercetare de la Iași și această fabrică cu înalte tehnologii va face vaccinuri și antibiotice avansate”, a subliniat Ursula von der Leyen în discursul său.

EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice ale UE

Instrumentul EastInvest se află în centrul strategiei pentru regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, adoptată săptămâna trecută de Comisie pentru a ajuta aceste regiuni să facă față provocărilor cu care se confruntă ca urmare a războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei.

EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice ale UE, care va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Nordică de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și băncile naționale de promovare din nouă state membre: Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

Aceasta va facilita accesul promotorilor de proiecte privați și publici din regiunile estice ale UE la împrumuturi și la sprijin consultativ pentru a-și stimula economiile, a dezvolta comerțul și a spori securitatea. Cele patru instituții financiare participante estimează că mecanismul va furniza cel puțin 28 de miliarde de euro sub formă de investiții private și publice în regiunile respective.

Instituirea unei platforme specifice va permite o mai bună coordonare între investitorii relevanți și va asigura o complementaritate și sinergii ridicate ale intervențiilor lor în regiunile frontaliere estice. De asemenea, EastInvest va contribui la coordonarea acordării de împrumuturi și de sprijin consultativ, inclusiv autorităților publice locale, în regiunile frontaliere estice.

Acesta va aborda nevoile de investiții identificate în strategiile de dezvoltare ale regiunilor care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina prin acordarea de sprijin specific sub formă de împrumuturi de către instituțiile participante.