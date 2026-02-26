Bolojan anunță acces la noi fonduri europene pentru România: “Noul mecanism pentru frontiera estică va încuraja investițiile”

2 minute de citit Publicat la 16:31 26 Feb 2026 Modificat la 16:31 26 Feb 2026

Ilie Bolojan a mai precizat că noul instrument oferă un punct de sprijin pentru autoritățile locale. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a precizat joi, la Bruxelles, că noul mecanism european pentru frontiera estică va contribui la întărirea securității UE și la atragerea investițiilor strategice.

“Reziliența frontierelor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic. Fiind vecine cu noile state candidate, țările noastre pot deveni modele pentru dezvoltarea acestora.

Acest obiectiv se realizează prin investiții în infrastructură – transport, energie, digitalizare –care să lege nordul de sud și să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina, sprijinind parcursul lor european, dar și prin crearea de noi oportunități de afaceri”, a precizat Ilie Bolojan, la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.

Acces la noi surse de finanțare

Ilie Bolojan a mai precizat că noul instrument oferă un punct de sprijin pentru autoritățile locale, prin accesul la noi surse de finanțare:

“Sprijinul Comisiei de astăzi vine la momentul potrivit. Instrumentul pe care îl lansăm, cu participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, este util, deoarece oferă un punct de sprijin pentru primării, consilii județene și companii, prin acces la consultanță și finanțare.

Participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare va permite utilizarea unor instrumente financiare de tip împrumuturi combinate cu granturi, destinate companiilor și cofinanțate din programele politicii de coeziune.

Acest mecanism încurajează investițiile productive, consolidează lanțurile valorice regionale și crește reziliența economică, mai ales în zonele supuse presiunilor structurale și riscurilor geopolitice.

Este la fel de important faptul că putem susține și infrastructura socială: locuințe accesibile, servicii de sănătate, educație și formare.

Prin aceste inițiative, flancul estic al Uniunii Europene devine un pilon de coeziune, reziliență și securitate”, a mai spus premierul.

În alocuțiunea sa, Ilie Bolojan a precizat că invazia rusă în Ucraina a scos în evidență inlusiv vulnerabilitățile în ceea ce privește dezvoltarea economică:

“Războiul Rusiei la granița noastră, precum și acțiunile hibride cu care ne confruntăm ne-au arătat riscurile și vulnerabilitățile existente nu doar în domeniul securității, ci și în cel al dezvoltării economice.

Instrumentele și politicile europene, de la SAFE la politica de coeziune sau la viitorul fond de competitivitate, trebuie să contribuie la transformarea frontierei estice într-un spațiu mai sigur, mai puternic și mai prosper. Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a subliniat Ilie Bolojan.

Proiectul „BRIDGE”, finanțat din politica de coeziune

Guvernul României sprijină deja regiunile de la frontiera estică, care au nevoie de investiții consistente. Un exemplu dat de premierul Bolojan este proiectul „BRIDGE”, finanțat din politica de coeziune actuală și realizat cu sprijinul Băncii Mondiale.

“Ajută regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est să recupereze întârzierile în infrastructură și să devină mai puternice economic. În același timp, le pregătește pentru un rol activ în reconstrucția Ucrainei, prin dezvoltarea infrastructurii, întărirea capacității administrative și susținerea unui mediu economic capabil să sprijine investiții, fluxuri comerciale și parteneriate transfrontaliere”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul s-a întâlnit joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre banii din PNRR.

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană, dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților. De altfel, legea nu a fost promulgată încă de președintele Nicușor Dan pentru că motivarea judecătorilor CCR a fost dată abia joi.

Mecanismul pentru frontiera estică, lansat de Comisia Europeană, despre care a vorbit Ilie Bolojan la Bruxelles, este o platformă de finanțare dedicată regiunilor din estul Uniunii Europene, cu accent pe cele de la granița cu Ucraina, Belarus și Rusia.

Scopul său este să mobilizeze investiții publice și private în infrastructură, dezvoltare economică și proiecte de reziliență, oferind acces facil la credite și consultanță pentru autoritățile locale și companii.