Ce se întâmplă cu banii fermierilor în viitorul buget al Uniunii Europene. Daniel Buda: Vom avea bani pentru subvenţii pentru fermieri

"Mercosur deschide o piaţă de 750 de milioane de oameni, unde putem să ne vindem produsele", a spus europarlamentarul Daniel Buda. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, Daniel Buda, a declarat într-un interviu oferit la Antena 3 CNN că vor exista bani pentru subvenţii pentru fermierii români. Despre acordul comercial UE-Mercosur, europarlamentarul a spus că datorită acestuia sunt create oportunităţi foarte mari pentru fermieri. "Am avut discuţii personale cu miniştrii Agriculturii din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay aici, în Parlamentul European. Am primit garanții ferme că niciun produs care nu respectă standardele de calitate de la nivelul Uniunii Europene nu va putea să vină din Mercosur în Uniunea Europeană", a subliniat acesta în timpul declaraţiilor.

Daniel Buda: Da, vor fi bani pentru agricultură. Vom avea bani pentru subvenţii

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Am discutat și cu colegul dumneavoastră despre felul în care se uită cu mare atenție Parlamentul European pe tot ceea ce înseamnă politica agricolă comună și sectorul agricol, per ansamblu. Pornim de la discuția despre bani – în ce fel ne poate ajuta pe noi, în România, ceea ce se discută acum la nivel european?

Daniel Buda, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură din PE: "Da, împreună cu colegul meu italian Bonaccini, lucrez la proiectul de buget din perspectiva AGRI pentru Comisia de buget din Parlamentul European. Şi aici, împreună cu domnia sa, am inserat mai multe aspecte care vizează, în primul rând, consolidarea sectorului agricol la nivelul Uniunii Europene şi, evident, şi al României, pentru că nu ne putem concepe existenţa doar în ţară.

Mai sunt tot felul de variante de lucru, că am putea să ne concepem existența în afara Uniunii Europene, nu! Ca să ai un sector agricol puternic în România, ai nevoie să fie un sector agricol puternic la nivelul Uniunii Europene şi acest lucru pleacă de la Finanţe, pentru că despre asta vorbim: necesitatea de a avea o finanțare adecvată şi relevantă pentru sprijinirea sectorului agricol mai departe, ţinând cont, în acelaşi timp, de provocările pe care le avem şi pe celelalte paliere şsi despre care trebuie să vorbim, pentru că opinia publică trebuie să înţeleagă că da, astăzi, din păcate şi din nefericire, trebuie să vorbim foarte mult şi de ceea ce înseamnă cheltuielile legate de politica... de politica de apărare. Asta nu înseamnă că trebuie să cucerim pe cineva, dar trebuie să ne apăram, pentru că o Europă puternică înseamnă, de fapt, o Europă durabilă.

Acum, din perspectiva financiară, vreau să vă spun aşa: Comisia Europeană a propus 300 de miliarde de euro– bani care să fie alocaţo agriculturii, în principal Pilonului 1 de dezvoltare, deoarece, în viziunea Comisiei Europene, a unificat cei doi piloni Pilonul 1 şi Pilonul 2 de dezvoltare, pe care noi, Parlamentul European, l-am respins din capul locului. Adică subventiile, plăţile directe cu banii din dezvoltare.

Ceea ce este important să se înţeleagă, însă, la nivelul fermierilor din România, este faptul că, de la nivelul Comisiei Europene, mai departe sunt alocate resurse financiare consistente pentru plătile directe, pentru că este o mare discuţie în România: «Oare vor mai fi bani pentru agricultură?». Da, vor fi bani pentru agricultură! Ca să fie foarte clar: vom avea bani pentru subvenţii.

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Ce înseamnă să investim cu cap, de fapt?

Daniel Buda, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură din PE: "Să investim în acele structuri care să producă plusvaloare. Stimată doamnă, am mai discutat la dumneavoastră (...) faptul că România, de exemplu, deşi este o mare ţară producătoare de cereale, o mare exportatoare de cereale, suntem, în acelaşi timp, o ţară care îşi importă carnea de porc, ceea ce mi se pare absolut inadmisibil. Iar acest lucru s-a întamplat din cauza neatenţiei, să spun aşa, a guvernanţilor şi îmi asum această responsabilitate de-a lungul timpului".

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": Dar noi vorbim de ani de zile, domnule Buda, aici, la Be EU, despre această problemă a faptului că lanțul nostru este fracturat...

Daniel Buda, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură din PE: "Este fracturat din cauza unor chestiuni care ţin de ceea ce înseamnă zona naţională, pentru că am mai avut discuţii şi cu alţi jurnalişti şi le spuneam, le dădeam un exemplu ceea ce spune preotul în unele zone ale României atunci când merge la groapă: «Până aici te-am condus eu, de aici încolo, te conduc faptele». Adică Comisia Europeană îţi dă până la un punct. De acolo încolo faptele tale fac diferenţa. Cum implementezi aceste politici europene".

Daniel Buda: Mercosur creează oportunităţi foarte mari pentru fermieri

Sabina Iosub, realizatoarea emisiunii "Be EU": A trecut sperietura cu Mercosur?

Daniel Buda, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură din PE: "Stimată doamnă, legat de Mercosur, a fost foarte multă dezinformare şi regret faptul că acele structuri, acele entităţi statale, care ar fi avut obligativitatea să informeze fermierii în mod adecvat, nu au făcut-o! Şi spun asta cu toată responsabilitatea, deoarece acest acord cu Mercosur a fost vânturat ca fiind o sperietoare, când el, de fapt, creează oportunităţi foarte mari pentru fermieri.

Am avut dezbateri aici, în Parlamentul European, cu cei din sectorul laptelui şi ne spuneau că nu mai au piaţă de desfacere, unde să vândă brânza şi produsele lactate şi abia aşteaptă acordul cu Mercosur să poată să îşi vândă produsele.

Mai mult, am fost cel care am blocat adoptarea clauzelor de salvgardare în Parlament în luna noiembrie, pentru că mi s-au părut ca fiind insuficiente pentru a proteja sectorul agricol şi am prevăzut câteva chestiuni foarte clare. Am spus aşa: dacă volumele de mărfuri intrate în Uniunea Europeană, raportat la media ultimilor trei ani de zile, depăşesc 5%, se blochează importurile.

Daca preţurile scad, raportat la media ultimilor trei ani de zile, cu 5%, se blochează importurile. Dacă cele două clauze nu-şi produc efectele, am pus un miliard de euro la dispoziţia fermierilor pentru a fi despăgubiţi legat de ceea ce înseamnă posibilele prejudicii asupra acestora.

Am scurtat termenele de intervenţie din partea Comisiei Europene de la şase luni la 20 de zile.

Am creat posibilitatea ca inclusiv o persoană privată, dacă identifica anumite turbulenţe pe piaţă, să poată să faca sesizare la Comisia Europeană, iar Comisia Europeană va face rapid o evaluare şi să blocheze importurile.

Am mers mai departe, am avut discuţii personale cu miniştrii Agriculturii din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay aici, în Parlamentul European. Am primit garanții ferme şi am convenit în mod clar, expressis verbis, că niciun produs care nu respectă standardele de calitate de la nivelul Uniunii Europene nu va putea să vină din Mercosur în Uniunea Europeană.

Şi, în acest context, am stabilit foarte clar că doar firmele şi fermele care vor fi acreditate să facă aceste exporturi vor putea să facă acest lucru.

Mai mult, am crescut capacitatea de control la nivelul Uniunii Europene prin diverse mecanisme, dar, în acelaşi timp, trebuie să recunoastem că există şi o responsabilitate a statului membru să facă aceste controale.

Ştiu dezbaterile din România şi regret că au fost astfel de dezbateri, pentru că a fost cât pe ce să avem probleme cu spaţiul Schengen, pentru că noi am spus: nu avem capacităţi de control. Nu ştiu care este camera care mă preia, dar nu uitaţi, când am intrat în spaţiul Schengen, iar intrarea în spaţiul Schengen înseamnă şi controlul produselor care îţi intră pe teritoriul tău din ţările terţe. Ori, dacă tu vii să spui astăzi că nu ai capacitate de control, nu faci altceva decât să le dai dreptate celor care ne-au dat afară 11 ani în mod nemeritat, aş spune eu, că nu puteam să facem controale în mod adecvat.

Iată, deci, ca să concluzionez pe această chestiune, cu acordul cu Mercosur: acest acord cu Mercosur creează oportunităţi foarte mari, pentru că deschide o piaţă de 750 de milioane de oameni, unde putem să ne vindem produsele".

Daniel Buda: "Au spus clar: «Dacă nu avem acordul cu Mercosur, industria auto din Germania merge în cap»."

"În acelaşi timp, este o supapă de siguranţă pentru alte sectoare economice, pentru că, stimată doamnă, lucrurile stau în felul următor: am avut o discuție cu Merz (n.r.: cancelarul german Friedrich Merz) şi spun, aşa la televizor, că asta e viaţa, trebuie să se ştie chestiunea asta.

Au spus clar: «Dacă nu avem acordul cu Mercosur, industria auto din Germania merge în cap, nu o să mai avem bani să trimitem bani la Comisia Europeană pentru a trimite mai departe fermierilor».

Să nu creadă vreun fermier sau vreun ministru al Agriculturii din orice ţară ar fi el, din Romania sau din altă parte, că banii europeni care pleacă de la Comisia Europeană în statele membre cresc undeva aici, într-un parc pe la Bruxelles, şi vom fi trimişi să-i culegem. Nu! Banii aceştia sunt bani care provin din alte sectoare economice, pe care statele membre Germania, Italia, Franţa, pe care îi trimit la Comisia Europeană şi, mai departe, ei sunt distribuiţi către statele membre. În această ecuaţie suntem. Adică, nu poţi să ai un sector agricol puternic dacă nu ai alte sectoare economice care să îţi fie puternice şi care să susţină aceasta combinaţie cu agricultura.

(...). Eu am fost cel care m-a bătut şi mă voi bate mai departe pentru fermieri, dar trebuie să mă bat şi pentru copiii celor care lucrează în industria auto, pentru că un loc de muncă închis în Germania şi am avut în momentul de faţă, anul trecut, 35.000 de locuri de muncă închise în Germania – un loc de muncă din Germania închide alte 13 locuri din alte state care produc cutii de viteze, care produc volane, care produc tot felul de subansamble.

Şi în Cluj am avut 180 de oameni daţi afară, la Arad, îmi scapă numele firmei, sunt 450, care acum, în martie şi-au pierdut locul de muncă şi încă 1.000 la Alba care îşi pierd locul de muncă.

Adică, lucrurile sunt complicate şi, de aceea trebuie să fim foarte atenţi ce spunem în spațiul public, ce trebuie să ne informam pentru că este lipsa de informare sau dezinformarea este, să spun aşa, dusmanul numărul unu al vremurilor de astăzi", a mai spus europarlamentarul în timpul declaraţiilor.

Urmăreşte în videoclipul de mai sus interviul complet cu vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, Daniel Buda, realizat în emisiunea"Be EU" de la Antena 3 CNN.