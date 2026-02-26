Italia cere UE să suspende taxa pe poluare pentru reducerea facturilor la energie

Italia anunțase deja planuri de subvenționare a companiilor energetice într-un mod care ar submina ideea centrală a ETS. FOTO: Profimedia Images

Guvernul italian dorește ca Uniunea Europeană să suspende legislația privind clima, care stă la baza sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, vechi de 20 de ani, în cel mai recent atac dintr-o serie de critici la adresa eforturilor blocului comunitar de a încetini încălzirea globală, potrivit Politico.

Italia anunțase deja planuri de subvenționare a companiilor energetice într-un mod care ar submina ideea centrală a ETS: obligarea poluatorilor să plătească pentru emisiile lor care încălzesc planeta. Dar joi a mers mai departe, cerând Bruxelles-ului să suspende complet mecanismul înainte de o revizuire mai amplă a politicii la sfârșitul acestui an.

„Mecanismul ETS, așa cum este conceput în prezent, nu este altceva decât o taxă, o taxă asupra companiilor mari consumatoare de energie”, a declarat ministrul italian al Industriei, Adolfo Urso, reporterilor la sosirea la reuniunea de joi a miniștrilor economiei și industriei de la Bruxelles.

„Este necesar să îl revizuim substanțial... Pentru a face acest lucru în mod corespunzător, mecanismul ETS trebuie suspendat în așteptarea unei reforme”, a adăugat el.

A fost un atac extraordinar asupra celei mai puternice arme a UE pentru combaterea schimbărilor climatice și sugerează că consensul care a făcut din bloc una dintre cele mai prietenoase jurisdicții din lume cu clima se destramă.

Alte țări au semnalat, de asemenea, o scădere a sprijinului pentru prețul carbonului în ultimele săptămâni, dar poziția Italiei este cel mai agresiv atac de până acum din partea uneia dintre cele mai mari economii ale Europei.

La începutul acestei luni, un val de critici din partea industriei și o sugestie a cancelarului german Friedrich Merz de a slăbi legislația ETS - care a obligat centralele electrice și fabricile să achiziționeze permise de poluare pentru fiecare tonă de CO2 pe care o emit din 2005 - au prăbușit prețul carbonului în UE de la 81 EUR la 72 EUR în decurs de o săptămână.

Volatilitatea de pe piața energiei

Joi, acesta a scăzut și mai mult la puțin peste 70 EUR în urma comentariilor lui Urso. Piața se confruntă cu o volatilitate enormă, deoarece țările își intensifică presiunea înainte de mult așteptata revizuire ETS din acest an.

Pe lângă solicitarea suspendării legii, Italia a anunțat, de asemenea, planuri de a compensa operatorii de centrale electrice pe gaz pentru banii pe care îi cheltuiesc pe permisele ETS - anulând efectiv stimulentul de decarbonizare al sistemului.

„Ne confruntăm cu prăbușirea industriei chimice europene; ne confruntăm cu o criză în industria siderurgică europeană. Abia așteptăm momentul negocierilor UE pentru a găsi soluții”, a declarat Urso joi la Bruxelles.

Guvernul italian susține că compensarea centralelor electrice pe gaz pentru costurile emisiilor de carbon va reduce costul energiei generate de surse regenerabile, deoarece, în cadrul sistemului existent, cele mai scumpe surse de energie - în general gazele fosile - stabilesc prețul pentru întreaga piață.

Criticii spun însă că vizarea ETS va avea doar un efect marginal asupra facturilor casnice - dacă există vreunul - și că măsura ar recompensa în mod disproporționat puternicii producători de gaze din Italia.

A patra cea mai mare factură la energie din UE

Italienii se confruntă cu a patra cea mai mare factură de energie din Europa, în parte datorită dependenței mari de centralele electrice pe gaz - reprezentând aproximativ 44% din mixul energetic al Italiei - care stabilesc un preț mai mare pentru întreaga piață.

Apărătorii pieței carbonului spun că ETS - care reglementează aproximativ jumătate din emisiile blocului comunitar - este piatra de temelie a tranziției verzi a UE și că subvenționarea costurilor carbonului, așa cum a promis Meloni, riscă să încurajeze investițiile în combustibili fosili.

„Prețurile excesive la electricitate din Italia sunt consecința directă a dependenței sale excesive de gaze pentru producerea de energie - cele mai mari din UE”, a declarat Chiara di Mambro, directoarea pentru Europa a think tank-ului italian ECCO pe probleme de climă.

„Suspendarea ETS, așa cum este propusă astăzi, sau subvenționarea gazelor, așa cum este prevăzută în recentul decret energetic al guvernului, ar îndrepta Italia în direcția opusă: slăbirea semnalului de preț, creșterea incertitudinii pieței și, în cele din urmă, întârzierea tranziției de la combustibilii fosili scumpi”, a adăugat ea.

Subiectul energiei s-a aflat în centrul dezbaterilor de la reuniunea informală a Consiliului European din februarie, Nicușor Dan precizând că "Europa nu este competitivă din cauză că prețul la energie este mult mai mare decît în SUA sau China".

"Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețurilor. S-a discutat de mecanismul ETS, prețurile plătite de companii când emit carbon, unde discuțiile au fost destul de contondente între susținători ai ETS, între țări care și-au dezvoltat industria de producție pe regenrabile și țări care nu au făcut-o la același nivel și suferă cum e și România", a spus NIcușor Dan.