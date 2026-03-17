Criza carburanților. Bolojan și USR resping planul lui Ivan. Darău: Nu se pot lua măsuri ”din scurt”, am auzit declarații populiste

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că nu pot fi luate măsuri ”din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită. Ministrul, ca și premierul Ilie Bolojan, resping astfel planul ministrului Energiei Bogdan Ivan, care propusese mai multe măsuri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România, printre care preţ maximal pentru motorina şi benzina standard și subvenții.

Irineu Darău a vorbit, luni seară, despre impactul creşterii de preţuri la motorină şi la benzină asupra economiei, dar şi despre măsurile pe care Guvernul le va lua.

”Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile. De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău.

El a recunoscut că trebuie găsite soluţii, însă ”fără ca acestea să afecteze în rău economia pe termen lung”.

Ministrul a precizat că nu poate face predicţii privind ceea ce se va întâmpla în continuare.

”Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a afirmat Irineu Darău.

Întrebat care este soluţia pe care el o propune, ministrul Economiei Irineu Darău a răspuns că nu se aruncă la concluzii fără să aibă toate datele.

”Încă o dată, am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a adăugat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Propunerile lui Bogdan Ivan

Ministrul Energiei a pus pe masa Guvernul un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România.

În rândul soluțiilor avansat de Bogdan Ivan se numără emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă privind declararea situaţiei de criză şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei, care să stabilească un preţ maximal pentru motorina şi benzina standard, precum şi subvenţii pentru operatorii economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali.

Ministerul Energiei propune sprijin ţintit pentru agricultori şi transportatori şi repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploieşti, utilizând ţiţei de origine non-rusească.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că, așa cum Guvernul „strânge cureaua”, la fel ar trebui să o facă și companiile care astăzi fac profituri din creșterea prețurilor la combustibili și le-a avertizat că, dacă cresc prețurile nejustificat, statul va interveni prin Consiliul Concurenței și ANAF.

În ceea ce privește accizele, Bogdan Ivan a declarat că orice încasare suplimentară la buget este un „câștig toxic”, deoarece, în același timp, scade consumul. S-a ferit însă să spună dacă micșorarea accizei este în continuare un scenariu luat în calcul de Executiv pentru a tempera șocul generat de creșterea prețului petrolului.

Bogdan Ivan a declarat că Guvernul poate activa oricând ordonanța de urgență pentru situație de criză în domeniul produselor petroliere, dacă va exista o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei a declarat că Guvernul ia în calcul mai multe scenarii pentru a păstra prețul benzinei și motorinei sub 10 lei. În ceea ce privește declarația ministrului Alexandru Nazare că micșorarea accizei nu va duce neapărat la o scădere a prețurilor, Ivan a spus că nu știe „cifrele finale” de la Ministerul Finanțelor.

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întâlnire cu o delegaţie a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern. Potrivit Guvernului, reprezentanții OMV i-ar atras atenția prim-ministrului cu privire la riscurile din lanțul aprovizionării cu petrol provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Anterior, și președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu conducerea OMV, la Palatul Cotroceni.

Bolojan nu e de acord cu propunerea de plafonare a prețurilor la pompă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că “se roagă” de premierul Ilie Bolojan să aplice schemele de măsuri propuse de miniștrii social-democrați pentru a opri creșterile de prețuri la pompă.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a spus duminică într-un interviu la Digi 24 că a discutat cu principalii operatori de pe piața de carburanți, precum OMV, Rompetrol și Socar, pentru a evalua stocurile. El a precizat că în România creșterile de prețuri la pompă au fost mai mici decât în țările din vest. De asemenea, premierul Ilie Bolojan a spus că nu e de acord cu propunerea de plafonare a prețurilor la pompă:

“Dacă resursele sunt din producția internă, deci nu sunt afectate de creșterea costului la transport, de creșterea prețului la care se cumpără din Golf, de asigurările supliemntare, dacă ai resurse interne cum e la gaz, formula de plafonare are logică și rezultate. Dacă nu e din producția internă și vii cu plafonare, riști să ai probleme legate de relația cu UE. Dacă din nou nu poți controla prețurile, ca la energie, unde a trebuit să plătim miliarde între prețuri reale și plafonate, s-ar putea să ajungi la concluzia că ai costuri enorme, că nu ai spații fiscale să le poți suporta”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că dacă prețul va continua să crească, Guvernul va interveni. “În ce formă nu vreau să mă antepronunț”.

Consilierul lui Bolojan: Statul român nu are bani să intervină pentru a reduce prețul carburanților

Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a precizat luni, la Antena 3 CNN, că statul român nu are resursele financiare necesare pentru a interveni și a reduce prețul combustibilului pentru populație, în contextul scumpirilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

El a mai adăugat că statul român a implementat deja măsuri de sprijin pentru domeniile în care impactul scumpirii combustibilului este mai mare, în special pentru agricultură și transportatori.

„Nu știu ce va accepta sau nu domnul premier, dar ce pot să vă spun este că să nu creăm așteptări iraționale că statul ar putea interveni să reducă prețul la combustibil pentru toată lumea, pentru că nu are bani să o facă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Deficitul bugetar din România în 2024 a fost cel mai mare din Europa. Îl avem în continuare la un nivel foarte înalt, printre cele mai mari din Europa. Nu ai resursele să poți interveni”, a spus el.

Întrebat ce s-ar putea întâmpla dacă prețul petrolului ar ajunge la 200 de dolari pe baril, iar benzina și motorina ar putea costa 15 lei pe litru în România, consilierul premierului a răspuns că nimeni nu poate anticipa unde se va stabiliza prețul petrolului.

Creșterea prețurilor la carburanți în România în două săptămâni

Benzină standard



27 februarie - 8,04 lei



4 martie - 8,22 lei



6 martie - 8,31 lei



9 martie - 8,31 lei



11 martie - 8,46 lei



13 martie - 8,60 lei



14 martie - 8,70 lei

17 martie - 8,76 lei

Motorină standard



27 februarie - 8,32 lei



4 martie - 8,52 lei



6 martie - 8,61 lei



9 martie - 8,70 lei



11 martie - 8,95 lei



13 martie - 9,05 lei



14 martie - 9,15 lei

17 martie - 9,24 lei