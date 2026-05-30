MApN a semnat contractele SAFE cu Rheinmetall cu două zile înaintea expirării termenului-limită

2 minute de citit Publicat la 09:19 30 Mai 2026 Modificat la 10:32 30 Mai 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat semnarea unor contracte din cadrul Programului SAFE, toate acestea cu firma Rheinmetall din Germania. Contractele au fost semnate vineri 29 mai. Termenul limită pentru semnarea tuturor contractelor SAFE este 31 mai.

Astfel, cele patru contracte semnate cu Rheinmetall sunt următoarele:

Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

„Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu mașini de luptă a infanteriei pe șenile (MLI) și derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forțele Terestre Române”, se arată într-un comunicat MApN.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă „Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilități CRAM și CUAS SKYNEX”, „Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” și „Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

„Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligația de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 și 2 sisteme Millenium”, precizează MApN.

Aceste trei proiecte SAFE au ca obiectiv „dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forțelor, mijloacelor (inclusiv nave) și a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operații/responsabilitate”, se mai arată în comunicat.

Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor „Navă de patrulare maritimă” și „Vedetă de intervenție pentru scafandri”, în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului „Muniție cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziția a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii țintelor aeriene, inclusive a dronelor.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente - în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziție în cadrul Instrumentului financiar SAFE , respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE - 30 mai 2026”, a arătat MapN.

Până joi, mai fuseseră semnate alte patru contracte din cele 15 din cadrul programului SAFE - achiziții de drone și kit-uri „Scorpion”, rachete antiaeriene Mistral, vehicule militare IVECO și muniție. În total, valoarea celor 4 contracte se ridică la aproximativ 880 de milioane de euro. Termenul-limită pentru semnarea tuturor contractelor SAFE este 31 mai.