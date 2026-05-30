Iranul ar fi folosit o rachetă de fabricație chineză pentru a doborî un avion de vânătoare american

3 minute de citit Publicat la 10:18 30 Mai 2026 Modificat la 10:18 30 Mai 2026

Administrația Trump a mediat un armistițiu cu Iranul înainte de o întâlnire crucială cu președintele Xi Jinping. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia Images

Avionul de vânătoare F-15, doborât luna trecută deasupra Iranului, incident care a declanșat o misiune de salvare periculoasă, a fost probabil lovit de o rachetă de fabricație chineză, lansată de pe umăr, au declarat surse pentru NBC News.

În primele zile ale conflictului, China ar fi putut furniza Iranului și un radar de avertizare timpurie cu rază lungă de acțiune, care detectează aeronavele stealth menite să evite detectarea.

Oficialii americani încă investighează circumstanțele doborârii avionului american F-15E Strike Eagle în aprilie, au declarat sursele. A fost prima dată în ultimele decenii când un avion de vânătoare american a fost doborât de focul inamic.

Nu este clar când a fost predat echipamentul militar. Dar utilizarea de către Iran a armelor fabricate în China complică relația americanilor cu Beijingul, într-un moment în care președintele Donald Trump a solicitat ajutorul Chinei pentru a pune capăt conflictului. Negocierile pentru a pune capăt războiului sunt în desfășurare, chiar dacă SUA continuă să lanseze ceea ce numește atacuri „defensive”.

Administrația Trump a mediat un armistițiu cu Iranul înainte de o întâlnire crucială cu președintele Xi Jinping la începutul acestei luni. În calitate de principal client al exporturilor de petrol ale Iranului, liderii Chinei au declarat că războiul trebuie să se încheie.

„Nu suntem imuni la prețurile globale ale petrolului la un moment dat, pentru că noi cumpărăm de pe piața globală, dar alte țări din întreaga lume plătesc un preț mult mai mare”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pentru NBC News în timpul vizitei în China. „Și ei trebuie să se implice în asta.”

Dar Rubio a spus că Trump nu se bazează pe Xi, insistând: „Nu cerem ajutorul Chinei. Nu avem nevoie de ajutorul lor.”

În momentul în care avionul a fost doborât luna trecută, Trump a spus că a fost lovit de o rachetă lansată de pe umăr. Având aproximativ 2,1 metri lungime și o greutate de 18 kg, armele, cunoscute și sub numele de „arme portabile de apărare aeriană” sau „Manpads”, oferă o modalitate ieftină și eficientă de a doborî aeronavele care zboară la joasă altitudine.

Echipajul format din doi oameni ai avionului F-15 s-a evacuat în siguranță din aeronavă deasupra Iranului. Pilotul a fost salvat în șapte ore, dar a fost nevoie de două zile pentru a-l localiza și salva pe ofițerul de sisteme de armament, care se ascunsese la poalele Munților Zagros, potrivit Pentagonului.

Ce a spus China despre înarmarea Iranului

Întrebat despre doborârea avionului F-15, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei a declarat într-un comunicat: „China acționează întotdeauna prudent și responsabil în ceea ce privește exportul de produse militare și exercită un control strict în conformitate cu legile și reglementările Chinei privind controlul exporturilor și obligațiile internaționale asumate. China se opune denigării nefondate și asocierii cu rea intenție.”

Rapoartele serviciilor de informații americane sugerează că China plănuia să furnizeze Iranului noi arme de apărare aeriană în următoarele săptămâni, a relatat anterior NBC News. Oficialii americani ar fi putut divulga informațiile într-o posibilă încercare de a expune planurile Chinei, potrivit unor foști oficiali ai securității naționale, o tactică utilizată de administrațiile anterioare.

Nu este clar dacă racheta lansată de pe umăr, care probabil a doborât avionul F-15, a fost livrată Iranului recent sau dacă a fost preluată din stocurile de arme expediate către Iran cu ani în urmă, au declarat sursele. De asemenea, nu este clar dacă radarul, cunoscut sub numele de YLC-8B, a fost folosit în timpul războiului.

La începutul acestei luni, administrația Trump a acuzat China că a permis Iranului accesul la sateliții chinezi pentru a ajuta Teheranul să vizeze forțele americane din regiune. Departamentul de Stat a impus sancțiuni asupra a trei companii chineze de sateliți despre care a spus că furnizează imagini și date pentru a permite Iranului să lanseze atacuri împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu. China a negat acuzația.