48 de ore în spatele liniilor inamice: Cum a fost extras pilotul american vânat de iranieni, într-o operațiune Navy SEAL de amploare

Pilotul ar fi putut fi localizat printr-un balizaj de urgență care transmite semnale către centrul de comandă după doborârea unui avion de luptă. FOTO: Profimedia Images

Operațiunea de salvare a unui militar american, după ce avionul său de luptă F-15 a fost doborât în Iran, a fost „extrem de periculoasă”, potrivit unui analist militar, desfășurându-se într-un teren muntos, izolat și sub amenințarea directă a forțelor iraniene care ofereau recompensă pentru capturarea pilotului. În ciuda acestor riscuri majore, misiunea s-a încheiat cu succes, fiind descrisă de fostul președinte Donald Trump drept una fără precedent în istoria recentă a armatei SUA.

Generalul-maior în retragere Mark MacCarley a declarat pentru CNN că terenul din zonă era muntos și „în mijlocul pustietății”, iar autoritățile iraniene ofereau o recompensă pentru capturarea acestuia.

„S-a catapultat. Este rănit. Are un echipament foarte redus, ceea ce înseamnă că are foarte puține rații, puțină apă, iar acum se află în mijlocul pustietății, încercând să evite numeroși iranieni motivați de această recompensă”, a spus generalul în retragere.

„Punând toate acestea cap la cap, a fost extrem de periculos”, a explicat el.

MacCarley a mai spus că pilotul ar fi putut fi localizat printr-un balizaj de urgență care transmite semnale către centrul de comandă după doborârea unui avion de luptă.

„Semnalul trebuie să fi transmis continuu informații despre locația acestui membru al echipajului”, a adăugat el.

Salvarea a urmat unei curse pe viață și pe moarte între forțele americane și iraniene, care s-a întins pe parcursul a două zile pentru a ajunge la aviatorul rănit, care este ofițer de sistem de armament, au declarat oficiali americani pentru The New York Times.

Comandourile SEAL au fost implicate în operațiune

În cele din urmă, comandourile SEAL Team 6 l-au extras pe ofițer într-o operațiune masivă care a implicat sute de trupe de operațiuni speciale.

Nu au existat victime americane în rândul echipei de salvare, a spus Trump. Toate comandourile și ofițerul de armament s-au întors în siguranță, a declarat un înalt oficial militar american. Avioanele de salvare l-au transportat pe aviatorul rănit în Kuweit pentru tratament medical.

Găsirea aviatorului, care se ascundea în spatele liniilor inamice, având asupra sa un pistol pentru apărare, fusese prioritatea principală a armatei americane în ultimele 48 de ore.

După ce s-a evacuat din F-15E, ofițerul s-a ascuns într-o zonă montană, locația sa fiind inițial necunoscută pentru americani care încercau să-l salveze, dar și pentru iranieni care încercau să-l captureze.

CIA a inițiat o campanie de dezinformare pentru a încerca să deruteze forțele iraniene și să le convingă că aviatorul fusese deja salvat și se deplasa din țară într-un convoi terestru, a declarat un oficial superior al administrației. Agenția a găsit în cele din urmă și ascunzătoarea aviatorului, transmițând informațiile Pentagonului, care a organizat operațiunea de salvare, a spus oficialul superior al administrației.

Doborârea avionului F-15E și prăbușirea unui alt avion de război american, un A-10 Warthog, la scurt timp mai târziu, vineri, au ridicat întrebări cu privire la cât de multă capacitate a păstrat Iranul după o lună de atacuri. Trump a salutat salvarea ca o dovadă că apărarea Iranului a fost grav avariată, dacă nu chiar distrusă.

Misiunea de salvare a membrului echipajului a implicat sute de soldați ai forțelor speciale și alt personal militar, zeci de avioane de război americane, elicoptere și capacități cibernetice, spațiale și de altă natură de informații.

Insane footage of Iranian police officers wielding automatic rifles opening firing on U.S. Air Force HH-60G "Pave Hawk" Combat Search and Rescue (CSAR) Helicopters flying low earlier today over Southern Iran, during the search for the crewmembers of an American F-15E Strike Eagle…

Pilotul s-a adăpostit pe o creastă montană, la 2.100 m

Pilotul a evitat forțele iraniene timp de mai mult de 24 de ore, la un moment dat urcând pe o creastă de 2.100 de metri, a declarat un oficial militar american de rang înalt pentru The New York Times. Avioanele de atac americane au aruncat bombe și au deschis focul asupra convoaielor iraniene pentru a le ține departe de zona în care se ascundea aviatorul. În timp ce comandourile americane se îndreptau spre aviatorul doborât, acestea au tras cu armele lor pentru a ține forțele iraniene departe de locul salvării, dar nu s-au angajat într-un schimb de focuri cu iranienii, a declarat un oficial militar american.

Aviatorul era echipat cu un dispozitiv de comunicare securizat pentru coordonarea cu forțele care organizau salvarea. Însă pilotul a restricționat utilizarea balizei sale, deoarece forțele iraniene ar fi putut detecta și semnalul acestuia.

Un oficial militar american de rang înalt a descris misiunea de salvare a aviatorului ca fiind una dintre cele mai dificile și complexe din istoria operațiunilor speciale americane, având în vedere terenul muntos, rănile aviatorului și forțele iraniene care se grăbeau la fața locului.

Avionul de vânătoare F-15E a fost doborât într-o regiune a Iranului unde există o opoziție semnificativă față de guvernul iranian. Drept urmare, aviatorul s-ar fi putut baza pe localnici pentru adăpost și asistență.

Lovituri aeriene pentru a ține trupele inamice la distanță

Președintele Donald Trump a declarat că armata SUA „a trimis zeci de aeronave, înarmate cu cele mai letale arme” pentru a recupera membrul echipajului dispărut.

„A suferit răni, dar va fi bine. Această operațiune miraculoasă de căutare și salvare vine după o altă salvare reușită a unui alt pilot curajos, ieri, pe care nu am confirmat-o, deoarece nu am vrut să punem în pericol a doua noastră operațiune de salvare”, a spus Trump.

„Este pentru prima dată în istoria militară când doi piloți americani au fost salvați, separat, din adâncul teritoriului inamic”, a anunțat Trump.

Înainte de confirmarea oficială că membrul echipajului american dispărut a fost salvat, presa de stat iraniană relata despre lovituri aeriene care ar fi ucis cel puțin patru persoane într-o zonă din Iran unde se credea că se află acesta.

De asemenea, presa iraniană relatează că trupe iraniene au doborât o dronă americană în timp ce aceasta căuta aviatorul dispărut. Drona americană s-a prăbușit în provincia Isfahan, din sudul Iranului, potrivit biroului de relații publice al IRGC, citat de agenția semi-oficială Fars.

Înainte ca președintele american să confirme că membrul echipajului dispărut a fost găsit, localnici iranieni se alăturaseră operațiunilor de căutare.

Imagini apărute pe rețelele sociale ar fi arătat sute de persoane îndreptându-se spre o zonă muntoasă din sud-vestul Iranului pentru a-l căuta pe aviatorul american dispărut.

Additional footage from earlier today of a U.S. Air Force HC-130J "Combat King II" Combat Search and Rescue (CSAR) Aircraft, accompanied by 2 MH-60G "Pave Hawk" Combat Search and Rescue (CSAR) Helicopters, flying over populated areas in the countryside of Southern Iran while…

Armata iraniană oferise chiar și o recompensă – aproximativ 66.100 de dolari – pentru capturarea în viață a membrului echipajului.

Iranul a susținut că a doborât avionul de luptă american F-15 folosind sistemul său de apărare antiaeriană. Pilotul aeronavei a fost salvat ulterior de forțele americane, însă al doilea membru al echipajului, un ofițer responsabil cu sistemele de armament, fusese dat dispărut timp de peste o zi.