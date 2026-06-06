Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un urs, în județul Sibiu

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un urs, în județul Sibiu. FOTO: Agerpres

Un bărbat de 34 de ani a murit, sâmbătă dimineaţa, după ce ar fi fost atacat de un urs într-o localitate din județul Sibiu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu a declarat că s-a primit un apel la 112 prin care s-a sesizat faptul că un bărbat este grav rănit.

Un echipaj SMURD a mers la fața locului.

A fost alertat şi elicopterul SMURD.

"La sosirea echipajului SMURD la faţa locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat", precizează ISU Sibiu.

Primarul din Hoghilag, Lazăr Nicolae, a declarat la Antna 3 CNN că bărbatul mergea în afara localității, spre o pensiune unde avea grijă de niște cai, iar pe drum a fost atacat de un urs.