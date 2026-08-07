ANPC a mers în control la festivalul Untold 2026. Ce au descoperit cele cinci echipe de comisari, care au verificat 54 de operatori

1 minut de citit Publicat la 21:40 07 Aug 2026 Modificat la 21:40 07 Aug 2026

ANPC a mers în control la festivalul Untold 2026. Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a anunţat, vineri, că cinci echipe de comisari au verificat 54 de operatori economici care desfăşoară activităţi economice la festivalul Untold 2026. "Acțiunile de control nu au dezvăluit abateri majore. Acțiunile de verificare ale ANPC vor continua pe parcursul evenimentului", a transmis ANPC.

"Suntem alături de consumatori, pe tot parcursul sezonului estival, inclusiv la marile evenimente muzicale. Cinci echipe de comisari ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au verificat condițiile în care se desfășoară a XI-a ediție a festivalului UNTOLD din Cluj-Napoca.

Acțiunile de control realizate la cei 54 de operatori economici, dar și la aspectele organizatorice ale festivalului, nu au dezvăluit abateri majore. Acțiunile de verificare ale ANPC vor continua pe parcursul evenimentului", a comunicat ANPC.

Untold 2026 continuă până duminică, 9 august, cu peste 200 de artiști. Printre marile nume anunțate pentru această ediție se numără Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.

Sting a făcut senzaţie pe scena de la Untold 2026

Artistul britanic Sting a făcut senzaţie pe scena principală a festivalului Untold, în fața a zeci de mii de fani. Cântărețul și-a salutat publicul în limba română, iar atmosfera a fost electrizantă, cu fiecare piesă cântată la unison de spectatori.

Concertul legendarului artist britanic era programat aseară, de la ora 21:55 până la 23:10, conform programului anunțat de organizatorii UNTOLD ONE.

Mii de oameni, printre care şi mulţi străini, au aşteptat cu nerăbdare show-ul cântăreţului care a redefinit constant granițele dintre genuri.

Repertoriul său îmbină rock-ul, pop-ul, jazz-ul și muzica simfonică. La scurt timp după ce a urcat pe scenă, Sting și-a salutat publicul cu replica: "Bună seara tuturor!", iar gestul său a fost răsplătit cu aplauze care au răsunat minute în șir.