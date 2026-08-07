Centura Bacăului, care face parte şi din Autostrada A7, se închide în perioada 17 – 31 august. Traficul va fi deviat prin oraş

Centura Bacăului, care face parte şi din Autostrada A7, se închide în perioada 17 – 31 august. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au anunţat, vineri, că Varianta Ocolitoare a Bacăului, care face parte şi din Autostrada A7, se va închide în perioada 17 – 31 august 2026, pentru racordarea cu noile tronsoane în execuție ale Autostrăzii Moldovei. "Traficul rutier în perioada lucrărilor se va desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău", a mai transmis CNAIR. Planificată iniţial pentru mijlocul lunii iulie, închiderea temporară a Centurii Bacăului a fost amânată pentru acum.

"În vederea racordării cu noile tronsoane în execuție ale autostrăzii Moldovei, Varianta Ocolitoare Bacău (A7) va fi închisă temporar circulației auto, în intervalul 17 – 31 august 2026.

După cum am mai precizat, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, în baza avizului emis anterior de CNAIR SA și IGPR. Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, de la intrarea în municipiul Bacău dinspre Nicolae Bălcescu (intersecție cu DN 2, km 279+650) până la capătul nordic dinspre Bogdan Vodă (intersecție cu DN 2, km 296+400), traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău.

Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a rutelor de deplasare, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic.

Reamintim, Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei. În această perioadă, constructorul este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii A7 Focșani – Bacău, între Răcăciuni și municipiul Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani", au comunicat autorităţile.