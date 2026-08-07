Radu Miruță s-a dus cu elicopterul şi cu barca să inspecteze barjele scufundate. "E o procedură lentă"

Miruţă a aterizat cu elicopterul, apoi s-a dus cu barca pe Dunăre, ca să vadă barjele sufundate. Sursa foto: captură video

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, s-a deplasat, vineri, la locul în care se desfăşoară operaţiunea de scufundare a primelor două barje în Dunăre, pentru salvarea Centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruţă a luat barca pentru a vedea barjele scufundate. Vineri, a început operațiunea de scufundare a barjelor în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala. Acţiunea e menită să mai aducă câteva zile de funcționare Unității 2 de la Centrala de la Cernavodă.

Radu Miruţă a confirmat că alte două barje ar urma să fie scufundate sâmbătă dimineaţă.

"Era programată pentru astăzi scufundarea. E o procedură lentă S-au făcut paşi pentru a lua toate măsurile de siguranţă, pentru a le poziţiona optim. Dimineaţă (n.r. - sâmbătă dimineaţă) înţeleg că se scufundă şi celelalte două barje.

Efectele sunt gândite de specialişti, este soluţia propusă de cei de la Apele Române, pe care ministerul Transporturilor o duce la îndeplinire. Ministerul Energiei aprobă această activitate, împreună cu entităţile implicate", a declarat Miruţă.

Operațiunea a fost amânată de miercuri pentru joi, apoi de joi pentru vineri, după ce specialiștii au identificat riscuri legate de curenți, condiţii de siguranţă şi menţinere vaselor pe poziţie.

"Durează aproximativ 3 - 4 ore ca o singură barjă să fie scufundată prin umplere cu apă. În ceea ce privește situația de la Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, pentru care se fac toate aceste operațiuni, în în acest moment funcționează normal reactorul numărul 2.

Însă dacă această procedură de scufundare a barjelor pentru creșterea nivelului apei nu va fi făcută, ar urma ca reactorul să fie oprit în următoarele 5 - 6 zile", a relatat Doriana Gligor, corespondent Antena 3 CNN.