Donald Trump, nervos după ce o instanță din SUA a blocat construcția sălii de bal de la Casa Albă: „Vom depune imediat recurs”

În octombrie 2025, o parte a Casei Albe a fost demolată pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a criticat decizia curții de apel a SUA de a bloca construcția sălii de bal de la Casa Albă, în valoare de 400 de milioane de dolari. Curtea federală de apel a ordonat Administrației Trump să oprească construcția sălii de bal pe locul unde fusese demolată Aripa de Est a Casei Albe. Într-o postare pe Truth Social, Trump a descris sala de bal ca fiind „absolut necesară”, „total sigură” și a afirmat că aceasta se construiește „înainte de termen și sub bugetul alocat”, scrie SkyNews.

El a spus că instanța a „refuzat să recunoască” faptul că sala de bal „este un cadou din partea președintelui Trump și a Marilor Patrioți ai Statelor Unite ale Americii”.

„Nu va exista nicio cheltuială pentru contribuabilul american”, a susținut el, adăugând că „această decizie nedreaptă trebuie anulată în întregime de Curtea Supremă”.

„Decizia a fost suspendată și nu intră în vigoare pentru o anumită perioadă. Vom depune imediat recurs la Curtea Supremă a Statelor Unite. Armata și Serviciul Secret consideră această hotărâre îngrozitoare, motivată politic și ilegală drept o amenințare la adresa securității naționale a țării noastre, având în vedere că întregul complex este construit pentru protecția țării noastre și, în plus, a tuturor viitorilor președinți.

Proiectul unic și integrat include adăposturi antiaeriene, un spital și facilități medicale de ultimă generație, compartimentări de protecție, facilități militare strict secrete, structuri și echipamente, oțel de protecție rezistent la rachete, coloane, acoperișuri și grinzi, tavane și acoperișuri rezistente la drone, sisteme de ventilație de nivel militar, precum și geamuri rezistente la gloanțe, la impact balistic și la explozii. Totul este integrat într-o singură unitate mare, costisitoare și foarte complexă, care este vitală pentru securitatea națională și operațiunile militare ale Statelor Unite ale Americii.

Decizia Curții de Apel, care este total greșită în ceea ce privește chestiunea vitală a calității de a acționa în justiție, pe care reclamantul nu o deține, pune grav în pericol viețile și bunăstarea persoanelor care lucrează și vor lucra la Casa Albă, inclusiv a tuturor viitorilor președinți ai Statelor Unite și a familiilor acestora, precum și viețile tuturor celor care o vizitează, cum ar fi șefii de stat și alți demnitari, și ale tuturor americanilor care doresc să viziteze această reședință executivă istorică și frumoasă.

Curtea de Apel a refuzat, de asemenea, să recunoască faptul că sala de bal, atât de necesară și complet sigură, care se construiește înainte de termen și sub bugetul alocat, este un cadou din partea președintelui Trump și a marilor patrioți ai Statelor Unite ale Americii. Întregul complex, inclusiv partea militară, este în mare parte construit, realizat și plătit. O mare parte se află deja la fața locului sau este în curs de livrare.

De ce nu au sesizat instanța cu mult înainte de începerea construcției? Contribuabilul american nu va suporta nicio cheltuială. Această decizie nedreaptă trebuie anulată în întregime de Curtea Supremă”, este mesajul integral al lui Trump.

Trump a declarat anterior că sala de bal va fi finanțată din donații private în valoare de 400 de milioane de dolari, însă republicanii din Senat au solicitat finanțare de 1 miliard de dolari din partea contribuabililor pentru modernizarea securității sălii de bal și a altor structuri de sub aceasta.

Democrații au criticat proiectul ca fiind costisitor și acuzându-l că deturnează resurse federale care ar putea fi concentrate, în schimb, pe ajutarea americanilor.

Vineri, Curtea de Apel a SUA pentru Districtul Circuitului Columbia, cu sediul la Washington, a confirmat o ordonanță preliminară obținută de Fundația Națională pentru Conservarea Patrimoniului Istoric (National Trust for Historic Preservation).

Anul trecut, organizația non-profit a dat în judecată administrația Trump după ce a demolat Aripa de Est și a început construirea unei săli de bal de 8.360 de metri pătrați fără autorizația Congresului.

Judecătorul a suspendat, de asemenea, blocarea proiectului timp de 14 zile pentru a permite administrației Trump să conteste decizia la Curtea Supremă a SUA.

Trump a făcut apel după ce judecătorul american Richard Leon a blocat, de două ori, construcțiile la suprafață pe șantier, permițând în același timp continuarea lucrărilor subterane.

Judecătorul Leon, numit de fostul președinte republican George W. Bush, a decis că nicio lege federală „nu se apropie de a-i acorda președintelui autoritatea necesară pentru a construi sala de bal fără aprobarea Congresului”.

Administrația spune că planul este necesar pentru evenimente formale importante și pentru a menține siguranța Casei Albe. Este cel mai grandios dintre eforturile lui Trump de a remodela peisajul clădirilor guvernamentale și monumentelor naționale din centrul Washingtonului.

Avocatul Departamentului de Justiție, Yaakov Roth, a declarat în timpul pledoariilor de la Tribunalul Circuitului din Washington, pe 5 iunie, că instanțele nu au niciun rol în evaluarea proiectului finanțat privat și că ar fi fost impropriu să fie blocat în orice moment.

Roth a declarat că „preferința arhitecturală” a National Trust față de sala de bal nu ar trebui să aibă prioritate față de preocupările de securitate națională, invocând dovezi că fosta Aripă de Est i-a lăsat pe președinte și pe alții din Casa Albă vulnerabili la atacuri.

Însă Thaddeus Heuer, avocat al grupului de conservare, a replicat, spunând: „Pur și simplu nu vor să meargă în Congres”.

În octombrie 2025, o parte a Casei Albe a fost demolată pentru a construi viitoarea sală de bal a președintelui Donald Trump, marcând începutul unuia dintre cele mai mari șantiere la celebra clădire din ultimul secol.