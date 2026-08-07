Se ascute conflictul Italia-Spania pe tema migranților din Ceuta. Meloni i-a transmis lui Sanchez că „nu primește ordine” de la Madrid

Foto: Profimedia Images

Italia îi dă replica Spaniei în scandalul pe tema suspendării temporare a spațiului Schengen după criza migranților din Ceuta, iar conflictul dintre cele două țări se ascute. Guvernul de la Roma îi transmite celui de la Madrid că Italia „nu primește ordine” pe tema controalelor la frontieră.

Conflictul italo-spaniol pe tema migranților escaladează după ce Italia a suspendat spațiul Schengen pentru intrările cu avionul din Spania, iar guvernul de la Madrid i-a cerut celui de la Roma să revină asupra măsurii.

Italia i-a transmis Spaniei, vineri, că nu are nicio intenție să suspende verificările la graniță pentru călători din Spania, „o țară prietenă”, și a criticat amenințările Spaniei cu represalii.

„Italia nu acceptă ultimatumuri și cereri imperative de la țări străine când vine vorba de securitate și controlul frontierelor”, a transmis cancelaria prim-ministrei Giorgia Meloni.

Anterior, guvernul spaniol a amenințat cu „măsuri proporționale” dacă cel italian nu revine asupra măsurii reintroducerii controalelor la graniță până pe 9 august.

Italia a transmis că va menține controalele până cel puțin pe 15 august sau, în orice caz, până ce riscurile de securitate la adresa sa pot fi excluse complet. Meloni a mai spus că „un nou val migratoriu” este de așteptat în Ceuta pe acea dată.

„Doar când va fi sigur că nu vor mai fi riscuri de tip terorist sau de securitate în Italia, că nu va mai fi niciun val nou și că nu mai sunt migranți ilegali care se îndreaptă spre teritoriu european va fi posibil să schimbăm ce s-a decis deja”, a transmis guvernul de la Roma.