Public Record: Site-ul pentru suspendarea lui Nicușor Dan este făcut de un moldovean plătit de AUR cu 2 milioane de euro

George Simion a fost adversarul lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025. Foto: Profimedia Images

Site-ul pe care AUR promovează suspendarea președintelui Nicușor Dan este înregistrat de un web designer din Republica Moldova, care a fost plătit în trecut de partidul lui George Simion pentru propagandă electorală. De asemenea, tot acest web designer a contribuit la campania electorală a europarlamentarului polonez Patryk Jaki și a înregistrat domeniul mega2025.eu, asociat proiectului Make Europe Great Again, potrivit Public Record.

AUR promovează demersul său de suspendare al președintelui Nicușor Dan pe site-ul suspend.ro. Partidul lui George Simion susține că mai are de strâns 41 de semnături până la cele 155 necesare pentru a iniția procesul în Parlamentul României. De asemenea, tot pe acest site-ul, AUR îi încurajează pe cetățeni să-i contacteze pe senatorii și deputații ca să-i convingă să semneze demersul AUR.

Public Record scrie că domeniul „suspend.ro” a fost înregistrat pe 11 iulie de partid. La secțiunea de date, apare emailul lui Nicolae Capcelea, un cetățean moldovean care se ocupă de grafică și web design și deține firma Follow Digital Solutions SRL. Tot pe acest site apare și numărul de telefon al lui Marius Lulea, fost numărul 2 în AUR, mazilit de George Simion din partid.

Potrivit Public Record, AUR are o relație mai veche cu AUR. Mai exact, compania sa, Follow Digital Solutions SRL, a primit bani de la partid (35.000 de lei) încă din 2021 pentru servicii publicitare. Cei mai mulți bani i-a primit însă în campaniile electorale pentru alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. din 2024 și 2025.

Din datele publice, reiese că, doar în această perioadă, Follow Digital Solutions a încasat peste 10,6 milioane de lei (aproximativ 2 milioane de euro) de la AUR pentru propagandă electorală online.

Compania lui Nicolae Capcelea a contribuit și la campania electorală a europarlamentarului polonez Patryk Jaki și domeniul mega2025.eu, asociat proiectului Make Europe Great Again, a fost înregistrat pe numele Follow Digital Solutions în 2025.

Co-fondatorul AUR, Marius Lulea, a declarat pentru Public Record că nu știa nimic despre acest site, dar că o să ceară ca numărul de contact să fie actualizat. Despre Capcelea, a spus:

„A fost membru Acțiunea 2012. Un băiat foarte deștept. Nu este deloc implicat politic, zero implicare politică. Nu este membru de partid. El se ocupă de campanii și alte chestiuni care țin de online precum pagini oficiale de Facebook, pagini web pentru diverse campanii, ș.a.m.d..”

De ce vrea AUR să-l suspende pe Nicușor Dan

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul acționează „logic” pentru suspendarea președintelui, după ce primele două variante de rezolvare a crizei politice - formarea unei majorități pentru un nou guvern sau alegeri anticipate - nu s-au concretizat.

„AUR face ce este logic să facă. Există o rezolvare în secvență a acestei crize politice, prima secvență ar fi să se înțeleagă partidele politice și să creeze o majoritate. Se pare că a eșuat. A doua secvență ar putea fi o înțelegere tot între partide, dar incluzându-l și pe președintele Nicușor Dan, pentru organizarea de alegeri anticipate. Dânsul neagă că va face vreodată acest lucru indiferent ce se va întâmpla.

Și atunci rămâne a treia soluție și ultima. Un președinte care nu este atent la soluțiile identificate de către majoritatea partidelor, căci mulți au spus că o soluție ar fi anticipate, atunci soluția ar fi suspendarea, demiterea președintelui pentru a putea să meargă țara mai departe. Noi facem un început formal de demers”, a explicat Peiu.

Pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, este nevoie de semnăturile a 155 de parlamentari. AUR are, în acest moment, 90 de senatori și deputați. De asemenea, pentru declanșarea referendumului de suspendare, e nevoie de votul a 233 de parlamentari.

Ce spune Constituția

Articolul 95 din Constituția României explică în ce condiții poate fi suspendat Președintele României.