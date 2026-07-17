Nicușor Dan: "Nu îmi e frică de suspendare, dar e un subiect total neserios". Ce spune Președintele despre anticipate

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Facebook/Nicuşor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut noi declaraţii despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate și scenariul unei eventuale suspendări într-un interviu oferit pentru observatornews.ro. Totul s-a întâmplat în timpul călătoriei cu trenul special, la revenirea din prima sa vizită oficială la Kiev. Şeful statului a catalogat drept "un subiect total neserios" scenariul privind o eventuală suspendare a sa. Printre alte teme abordate de Nicuşor Dan se numără și subiecte legate de securitatea României, războiul din Ucraina și relația sa cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan: "Nu îmi e frică de suspendare, dar e un subiect total neserios"

La întrebarea: "Vă e teamă de suspendare?", preşedintele României a răspuns astfel: "Nu, cred că e un subiect total neserios. Asta e un semn că se vorbește despre... Adică faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios".

Provocat să opteze între "abordare imatură" și "instrument de șantaj", Nicușor Dan a explicat care este poziția sa.

"Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan. (...) Asta e modul meu de a funcționa în viață, în politică: să încerc să estimez consecințele, pasul doi, pasul trei macăr, ale unei acțiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoțională pentru niște chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează", a subliniat şeful statului.

Întrebat dacă blocajul este provocat de orgolii, Nicuşor Dan a declarat: "Există tot timpul mirajul pentru politician, mirajul alegerilor viitoare. Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alții, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reușim să ducem țara asta, prin politici sectoriale, într-o direcție corectă".

Invitat să spună de câte ori a încercat să îi împace pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul demis, Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a declarat: "Să-i împac propriu-zis, nu, dar să-i tatonez, ca să văd până unde pot să meargă, asta am făcut-o foarte des. Din păcate, fără succes până la momentul ăsta.

Am încercat să le explic că e o miză mai mare decât lupta asta politică. Că, exact cum spuneți, e o energie totuși finită pe care noi, politicienii, o avem și e util să o folosim în chestii serioase, să dăm o direcție de dezvoltare pentru România, comparând diferite modele de dezvoltare, comparând sectoare ecnomice. Ori noi suntem prinși într-o dispută care nu are deloc nivelul ăsta și este numai despre cum reușim să ne așezăm la masă. Asta e, cumva, frustrarea mea din ultimele două luni, săptămâni, 70 de zile, cum le-ați numărat dumneavoastră, că am pierdut toți o energie care era utilă pentru alte lucruri pentru oameni (...)".

Ulterior, în timpul declaraţiilor, şeful statului a mai făcut următoarele precizări: "Ca să fim oneşti, în acest an și câteva luni nu am avut mari scandaluri de corupție. Adică, cumva, partidele politice, așa cum sunt ele, fiecare a încercat să răspundă exigențelor. Nu spun că sunt niște sfinți, Doamne ferește, nu spun că nu sunt zone în societate, companii, administraţii, care sunt protejate politic.

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit în interviul acordat în exclusivitate pentru Observator, ce notează în carnețelele pe care le poartă mereu cu el: "un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu".

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"În momentul în care vezi doi oameni, o mamă și un fiu, care stăteau în casa lor și au fost răniți pentru că a explodat o dronă, din fericire aproape de casa liftului, și nu s-a întâmplat nimic, evident că îți pui niște semne de întrebare. Numai că trebuie să privim imaginea de ansamblu. E o tehnologie nouă. Nici țările care o folosesc, Rusia și Ucraina, nu au, de patru ani, antidotul perfect. Noi am făcut progrese. E important că planurile noastre militare sunt validate de NATO, folosim expertiza asta.

Ca să fim foarte onești, există un decalaj de tehnologie. O țară care s-a obișnuit să trăiască în pace, cum este România, își produce și niște proceduri de achiziție care sunt greoaie. E o întreagă rutină administrativă pe care ne-am produs-o și care nu ne-a lăsat să ne adaptăm în timp real, nevăzând pericolul, pentru că dronele, în fine, fragmentele care au căzut sunt de acum doi-trei ani, dar cele care să vizeze locuri dens populate sunt o chestiune de șase-nouă luni", a declarat preşedintele României.

Şeful statului a afirmat că desemnarea noilor directori ai SRI și SIE reprezintă un proces la fel de dificil precum constituirea unui nou Guvern. Totodată, a exclus posibilitatea organizării alegerilor anticipate, pe care le consideră o dovadă de "imaturitate politică".

"Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, vorbesc în general despre clasa politică. În momentul în care, în mod evident, se țin alegeri, câteva luni mărește incertitudinea pentru români şi rezultatul va fi tot cam acela. Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta", a mai precizat acesta.

În momentul în care a fost solicitat să comenteze despre șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care are un dosar la DNA, șeful Protecției Civile, care are și el niște dosare, dar şi despre faptul că nu avem șef la SRI, pe partea civilă, Nicuşor Dan a declarat: "E și un semn de democrație, nu? Sunt niște oameni importanți cărora niște instituții ale statului le contestă niște părți ale activității. Este un semn de sănătate".

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"Nu știu să evaluez. Eu cred că SPP este profesionist. Eu am avut o vestă de salvare, în fine o vestă de protecție în plus și o cască în plus. (...). Știți că lumea zice că eu nu deleg. Dimpotrivă, eu deleg foarte mult. Când mă urc în avion, am încredere în pilot. Acum am avut încredere în serviciu. Au fost nenumărați lideri occidentali aici. În capul meu, mi-am zis: Ei au supraviețuit, eu voi supraviețui. Nu e treaba mea, e treaba SPP-ului. Nu am avut niciun fel de emoție. (...)

Oamenii trebuie să înțeleagă. Chiar în mașina care ne-a dus la tren, noaptea trecută, nu aveam internet, nici nu era ora de culcare și mă gândeam așa: cred că e important ca oamenii să înțeleagă că munca asta pe extern nu e banală. Adică, de la începutul mandatului, acum un an și puțin, am făcut cam 30 de vizite externe. Fiecare vizită înseamnă un dosar și trebuie să vezi care sunt mizele pentru România, să pregătești 1-2-3-4 discursuri, intervenții pentru presă... întâlniri bilaterale, pentru care sunt dosare, ce aşteaptă partea respectivă de la România, care sunt interesele României... Munca asta nu este banală. Nu ne ducem să bârfim, ne ducem chiar să rezolvăm lucruri și asta e, cam așa, la ochi, cam jumătate din meseria de președinte.

Pe de altă parte, nu e așa un dezastru cum pare că se subînțelege. Este o societate care este asemănătoare cu multe alte societăți care sunt la același nivel de dezvoltare ca societatea noastră. Și tocmai de aceea îmi pare rău că aceste conflicte pe mize foarte mici nu-i lasă pe oameni să vadă o imagine mai echilibrată, de ansamblu, despre societatea noastră, care are o economie cât de cât, care, iată, a trecut niște etape în accederea la OCDE, care e un club al economiilor solide.

Mi-aș dori ca imaginea pe care o avem despre noi înșine, ca societate, să fie mai echilibrată și prin raportare la țările din jurul nostru, care nu au avut norocul să intre acum 20 de ani în Uniunea Europeană și care sunt mult mai puțin dezvoltate. Și putem vedea asta cu ochiul liber: cum sunt șoselele, spitalele", a explicat şeful statului.

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"Eu sunt o persoană foarte deschisă și multă lume din zona asta este la fel. Inclusiv când făceam matematică și mă duceam la diverse conferințe, școli de vară, așa reușeam să stabilesc repede întâlniri, care s-au menținut în timp. Asta e important. Şi văd atmosfera asta în multe locuri. De asta sunt importante și dineurile, și prânzurile, pentru că oamenii își pun întrebări uneori banale despre cum e în țara lor, despre cum au ajuns să facă politică. Mulți au ajuns, ca și mine, cumva accidental.

Relațiile astea umane sunt foarte importante și ele ajută. Într-o lume în care, dacă noi stăm de vorbă, chiar dacă nu suntem de acord, faptul că suntem unul în fața celuilalt, faptul că avem o cultură, o mentalitate în spate, nu ne lasă să ne înjurăm... Pe rețelele sociale, acolo totul se schimbă și satisfacția e mai rapidă. Cumva, expresia sentimentelor e mai rapidă și mai violentă. Şi faptul că liderii se întâlnesc așa de des e important pentru coeziune", a mai menţionat preşedintele României în cadrul interviului.