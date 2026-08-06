Diana Șoșoacă a fost reclamată la Parchetul General pentru trădare de țară: „E aservită unei puteri străine și spune că e putinistă”

Diana Șoșoacă este deja trimisă în judecată de Parchetul General într-un dosar în care e acuzată de lipsire de libertate. Foto: Agerpres

Diana Șoșoacă a fost reclamată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru trădare de țară. Activistul Adrian Băzăvan a explicat, la Antena 3 CNN, că asociația din care face parte o acuză pe europarlamentara și președinta SOS România că este „aservită unei puteri străine”, respectiv Rusia, că „subminează capacitatea de apărare a țării” și vrea să atragă România într-un război cu Ucraina.

Activistul Adrian Băzăvan și asociația „Lupii Tricolori” au depus plângerea la Parchetul General reclamând-o pe Diana Șoșoacă pentru „trădare” și „comunicarea de informații false”.

„Nu suntem nici naționaliști, nici ceaușiști, suntem patrioți. O acuzăm pe doamna Șoșoacă de trădare pentru că intră frecvent în legătură cu o putere străină știrbind unitatea și independența României, promovând războiul, subminând capacitatea de apărare a țării, fiind de fapt aservită unei puteri străine și ajutând-o pe aceasta să desfășoare activități ostile împotriva României și a securității naționale”, a declarat Adrian Băzăvan la Antena 3 CNN.

În plângere, asociația prezintă drept dovezi ale presupuselor infracțiuni:

vizitele Dianei Șoșoacă la ambasada Federației Ruse de la București și întâlnirile cu ambasadorul rus;

inițiativa legislativă privind anexarea unor teritorii din Ucraina din 2023;

cererile de referendum pentru ieșirea României din NATO;

constatările CCR care a interzis candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale;

scrisoarea pe care i-a adresat-o lui Vladimir Putin;

interviurile pe care le-a dat presei ruse;

deplasarea la Sankt Petersburg la „Davos”-ul lui Putin;

„Șoșoacă, știm bine din surse publice, a fost în contact cu Federația Rusă de nenumărate ori, atât formal, ceea ce putem vedea în public, vizite la ambasadă, deplasări la Sankt Petersburg, dar cu siguranță aceste întâlniri formale sunt precedate de întâlniri informale cu Federația Rusă. Ar fi foarte interesant să afăm mai multe despre ele”, a spus Băzăvan.

Asociația și activistul susțin că Diana Șoșoacă „negociază în numele României” inclusiv implicarea țării noastre în războiul din Ucraina.

„Diana Șoșoacă negociază în numele României, ea nereprezentând pe nimeni, nici măcar nu mai este parlamentar. Ea negociază fără mandat, fără să informeze autoritățile, păci și războaie cu Rusia. Ea a propus implicarea României în război prin anexarea de teritorii al Ucrainei. Dacă România ar încerca să anexeze teritorii ale Ucrainei putem fi convinși că nu ne va privi și ne va felicita, ci va începe un război. Șoșoacă promovează în mod direct intrarea României în război. Diana Șoșoacă a propus ieșirea României din NATO și UE, cele două alianțe care asigură stabilitatea și pacea de care ne ne bucurăm în aceste vremuri tulbur”, a spus Băzăvan.

Activistul a mai declarat că Diana Șoșoacă se incriminează și singură prin propriile declarații.

„Ea a spus că e putinistă, adică admiratoare a unui conducător străin al altei țări. Un român patriot nu poate fi nici trumpist, nici putinist, nici ursulist, nu poate fi admiratorul sau instrumentul de influență al unui alt președinte. A dezinformat cu privire la dron, a spus că nu sunt rusești, sunt ucrainene, deși MApN ne-a spus că are certitudinea că sunt rusești”, a mai spus Băzăvan.

Diana Șoșoacă este deja trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar în care este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Faptele de care este acuzată au avut loc în anul 2021, pe când aceasta era senator.

Europarlamentara a rămas fără imunitate, după un vot în Parlamentul European. Parchetul General al României a inițiat anul trecut acțiunea penală împotriva Dianei Șoșoacă, acuzând-o de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, promovarea ideologiilor legionare și antisemitism.