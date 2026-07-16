Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată în dosarul în care e acuzată că a închis în casă o echipă de jurnaliști italieni

Diana Şoşoacă. sursa foto: Hepta

Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar în care este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Faptele de care este acuzată au avut loc în anul 2021, pe când aceasta era senator.

În același dosar a fost trimis în judecată și fostul soț al Dianei Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă. PICCJ a anunțat, joi după-amiază, că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a doi inculpați sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, săvârșite de o inculpată care avea calitatea de senator în Parlamentul României la data comiterii faptelor, actualmente europarlamentar;

Patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe, reținute pentru cel de al doilea inculpat, persoană fără calitate specială;

Jurnaliști italieni, închiși de Diana Șoșoacă în cabinetul ei

Diana Șoșoacă este acuzată că la data de 10 decembrie 2021, alături de soțul ei la acea vreme, Silvestru Șoșoacă, a lipsit de libertate în mod ilegal mai mulți jurnaliști din Italia.

„În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane (trei

persoane vătămate și un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din București al inculpatei în vederea realizării unui interviu.

În același context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violență asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului și peste braț și smulgându-i masca sanitară de pe față”, scrie în comunicatul PICCJ.

Mai exact, după ce echipa de jurnaliști a fost primită în cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă, aceasta și soțul ei, nemulțumiți de întrebările puse de jurnalista Lucia Goracci, au încuiat ușa și nu le-a mai dat voie să plece.

„O invit să rămânem la fapte, dar ea mă invită afară. Apoi… incredibil. Senatoarea Diana Șoșoacă sare de pe scaun, se așează în fața noastră și ne închide înăuntru. Apoi filmându-ne, cheamă poliția”, a relatat reporterița italiană Lucia Goracci în urmă cu cinci ani.

Silvestru Șoșoacă ar fi mușcat-o de mână pe Lucia Goracci și i-ar fi smuls masca de pe față. Jurnalista din Italia a depus plângere la acea vreme.

„Procurorul a reținut că acțiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulțumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) și nicidecum de comiterea unor infracțiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat și un martor”, se arată în comunicatul PICCJ.

Totodată, în rechizitoriu s-a reținut faptul că la momentul comiterii infracțiunii Diana Șoșoacă a avut calitatea de senator în Parlamentul României, exercitând astfel o funcție de demnitate publică.

„Potrivit legii, deputații și senatorii beneficiază de protecția autorității pe durata exercitării mandatului de parlamentar, fiind purtători ai autorități publice de stat. Inculpata beneficia la data faptei de imunitate parlamentară pentru opinii politice, aspect reglementat de dispozițiile art. 20 – 22 din Legea nr. 96/2006 și art. 72 din Constituție.

Astfel, imunitatea parlamentară este limitată la opinii politice, respectiv pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului cu privire la care deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică.

Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, conform art. 23 din Legea nr. 96/2006”, a precizat Parchetul.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza.

Parlamentul European i-a ridicat imunitatea

Diana Șoșoacă este în prezent europarlamentar. Ea poate fi anchetată penal în România, după ce Parlamentul European a decis să îi ridice imunitatea.

Pe lângă acest dosar, președinta SOS România este acuzată în alte dosare de următoarele infracțiuni:

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal;

După această decizie, Diana Șoșoacă a anunțat va da în judecată Parlamentul European la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Eurodeputata susține că faptele de care este acuzată de Parchetul General intră sub incidența libertății de exprimare și că, după decizia din PE, „orice spui poate fi supus unei anchete”.