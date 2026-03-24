Diana Șoșoacă spune că 5 țări i-au oferit „azil politic”: „Pe mine nu mă îndepărtează nimeni”. PE va vota ridicarea imunității

Europarlamentarul SOS România, Diana Șoșoacă. Foto: Hepta

Europarlamentarul S.O.S. România, Diana Șoșoacă, este la un pas să rămână fără imunitate. Aceasta a fost audiată, marți, în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European pentru ridicarea imunității sale parlamentare. Parchetul General al României a inițiat anul trecut acțiunea penală împotriva sa, acuzând-o de 11 infracțiuni, inclusiv lipsire de libertate, promovarea ideologiilor legionare și antisemitism.

Diana Șoșoacă a spus, după audierea secretă din comisie, că „a demontat”, în fața colegilor ei, „într-o liniște mormântală”, fiecare capăt de acuzare formulat de Parchetul General împotriva ei.

Șefa SOS România a susținut că este„victima persecuției politice” și că este anchetată pentru „opinii și declarații politice”. Șoșoacă a adăugat că le-a spus europarlamentarilor din comisie că dacă recomandă să îi fie ridicată imunitatea vor seta un precedent pentru fiecare dintre ei. Eurodeputata a subliniat că le-a ținut acestora și o lecție de istorie și a promis că „va lupta până la capăt”, deși i-a fost oferit azil politic de cinci țări, inclusiv unele europene.

„Pe mine nu mă îndepărtează nimeni”

Într-un live de 35 de minute, în care s-a plimbat prin holurile Parlamentului European până în biroul său, pe care l-a prezentat urmăritorilor ei, Diana Șoșoacă a dat detalii din audierea care a avut loc marți, la ora 11.00, în Parlamentul European, cu ușile închise.

„Audierea a ținut cam 20 de minute. Nu mi-au pus nicio întrebare. Mi-am expus punctul de vedere pe fiecare capăt de acuzare. Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment. Am prezentat cam tot ceea ce s-a întâmplat în România. Am solicitat să se respecte dreptul la apărare al oricărui om. (...)

Sunt sigură că fiecare în sufletul lui a simțit că ar putea fi oricând în locul meu. Le-am și spus 'ce ar fi acum să ridicăm imunitatea tuturor europarlamentaerilor care au vorbit împotriva lui Netanyahu, Metsola, Von der Leyen?'

(...) Mi-am expus cazul. Multe ar fi trebuit să spun, unele nici nu le-am menționat. E complicat. Complicat pentru că te judecă o comisie care habar nu are de istorie și tot dosarul ăsta e istorie. Cred că pe chestia asta s-a bazat Parchetul General, e singurul dosar de acest gen din Parlamentul European

(...) Complicat. Normal trebuiau să îmi adreseze întrebări. A fost o linișite mormântală în sală să știți, m-au ascultat cu foarte mare atenție. I-am atenționat, 'atenție cazul meu ar putea să fie oricând cazul vostru, nu o să mai puteți să vă exprimați niciun punct de vedere pe niciun aspect'. E foarte grav, eu, ca avocat, nu m-am gândit vreodată că s-ar putea repeta evenimentele din anii 50”, a spus Diana Șoșoacă.

Eurodeputata susține că este o victimă a persecuției politice, dând ca exemplu și faptul că CCR i-a interzis să candideze la prezidențial, și că afirmațiile ei au fost scoase din context.

„Mandatul de europarlamentar are imunitate absolută pentru declarații și opinii politice”, a mai spus Șoșoacă.

Eurodeputata susține că viața ei îi este în pericol și cinci țări, inclusiv „unele europene”, i-au oferit posibilitatea de a solicita azil politic.

„Sunt 5 țări, unele europene, care mi-a oferit posibilitatea de a cere azil politic. Le-am mulțumit frumos și am refuzat. Eu nu sunt o lașă ca voi, eu sunt om al demnității, al onoarei, al adevărului, al dreptului, sunt un avocat renumit. Sunt un care nu a deviat de la drumul său. Pe mine nu mă îndepărtează nimeni. Îmi face plăcere să văd cum vă chinuiți să încălcați Constituția și legea ca să îmi puneți botniță. Adevărul se răcnește și în spatele botniței”, a mai spus Șoșoacă.

Parchetul General cere ridicarea imunității Dianei Șoșoacă pentru mai multe infracțiuni

Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost audiată, marți, în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, la cererea Parchetului General al României, care a solicitat ridicarea imunității parlamentare a acesteia.

Potrivit cererii Parchetului General, Șoșoacă este vizată de mai multe infracțiuni:

patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal;

patru infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război sau crime împotriva umanității;

promovarea de idei și doctrine antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului;

ultraj;

Audierea a avut loc în ședință secretă, adică nimeni din afara comisiei nu a avut acces la discuții. Acum este așteptat un raport al Comisiei, care va fi supus votului membrilor acestei comisii. Dacă raportul va fi adoptat, acesta va ajunge în plenul Parlamentului European pentru votul final. În cazul în care imunitatea îi va fi ridicată, Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru faptele menționate. La nivel european, însă, statutul său de europarlamentar nu se modifică.