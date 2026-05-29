Ministerul Sănătății anunță că termenul proiectelor PNRR se prelungește

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 21:16 29 Mai 2026 Modificat la 21:16 29 Mai 2026
Șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Termenul de implementare pentru proiectele PNRR din domeniul sănătăţii se prelungeşte până la 15 august, a anunţat, vineri, Ministerul Sănătăţii, relatează Agerpres. 

Ordinul ministrului interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, care stabileşte un termen extins, respectiv 15 august, pentru finalizarea investiţiilor finanţate din PNRR pe componentele de Digitalizare şi Sănătate a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. 

„Ministerul Sănătăţii depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil şi coerent în derularea contractelor de finanţare, astfel încât toate cele 1.200 proiecte de investiţii în spitale, echipamente medicale şi sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes şi la timp, în beneficiul direct al pacienţilor”, a transmis Ministerul. 

Actul normativ prevede şi o excepţie pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar şi care vor putea solicita, în baza legii, o prelungire maximă a activităţilor până la data de 31 august.


Etichete: PNRR bani pnrr Cseke Attila Ministerul Sănătății

