De ce nu a fost doborâtă drona care a lovit blocul din Galați? Radu Miruță: A zburat prea jos pentru ca avioanele să tragă în sus

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Foto: captură Antena 3 CNN

Radu Miruță a explicat vineri, într-o conferință de presă la MApN, că drona rusească care a lovit un bloc din Galați nu a fost doborâtă, deoarece a zburat la o altitudine prea joasă, iar piloții avioanelor de vânătoare nu ar fi putut să o distrugă în siguranță. Ministrul interimar al Apărării a declarat că aceștia au avut aprobare să tragă.

„E întrebarea zilei: de ce nu a fost drona doborâtă. Și răspunsul este că a mers în spațiul aerian românesc 4 minute, îndreptându-se spre un oraș populat, avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă, drona a zburat la o altitudine insuficientă, încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, astfel încât să tragă în sus pentru a nu se duce proiectul în zona populată”, a explicat Radu Miruță într-o conferință de presă, vineri seara.

Este pentru a doua oară într-o lună când are loc un astfel de incident la Galați. Însă, față de incidentul din 25 aprilie, când drona nu a fost văzută, acum radarul a detectat aparatul de zbor fără pilot, dar Armata nu a dispus de capabilitățile necesare ca să o intercepteze, a mai spus Radu Miruță.

„Radarul pe care l-am mutat după situația de acum o lună, când nu văzusem drona, azi dimineață este cel care a văzut drona venind. Și-a justificat mutarea și prezența acolo, însă nu a existat capabilitate pentru ca această dronă să fie interceptată”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

Radu Miruță l-a însoțit, vineri, pe președintele Nicușor Dan la Galați. După ce a mers la blocul peste care s-a prăbușit drona, ministrul Apărării a spus că incidentul nu reprezintă un „eșec” al Armatei.

„Nu a fost un eșec al Armatei, pentru că Armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani.

Avioanele de vânătoare nu au putut face asta în deplină siguranță, peste municipiu, astfel încât să nu producă o pagubă mai mare. Imaginați-vă că dacă în cele 4 minute pe care această dronă le parcurge de la Grindu până în municipiul Galați, ancheta care pleacă de pe avionul F16 se îndreaptă spre zona locuită, pagubele sunt mai mari.

Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție, care ar fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare care au considerat că riscul este mult mai mare dacă ar angaja drona.

Trebuie să înțelegem împotriva dronelor trebuie niște echipamente cu dedicație construite pentru drone. Avioanele de vânătoare, apărarea antiaeriană pe care România o are au fost proiectate pentru alte tipuri de atacuri: cu elicopter, cu avion, cu rachetă”, a spus Miruță.

În eventualitatea unui nou incident, ministrul Radu Miruță a declarat că „Armata Română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție”.

O dronă rusească s-a prăbușit, în noapte de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.





