Şeful Armatei, despre drona căzută la Galaţi: O acţiune nesăbuită a Federaţiei Ruse. Înţelegem îngrijorările populaţiei

Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor

Şeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, a participat, vineri, la o conferinţă de presă alături de ministrul MApN, Radu Miruţă, unde a vorbit despre incidentul cu dronă de la Galaţi, dar şi despre dotările Armatei. Acesta a spus că "încercăm să facem tot posibilul astfel încât să acoperim toate deficiențele și tot deficitul de securitate pe care îl traversează nu numai România, dar întreaga alianță" şi a acuzat Rusia pentru "acţiunea nesăbuită" din Ucraina şi de pe Flancul Estic.

„Suntem alături de familia afectată, în primul rând, și încercăm să facem tot posibilul astfel încât să acoperim toate deficiențele și tot deficitul de securitate pe care îl traversează nu numai România, dar întreaga alianță, cauzat de această acțiune, aș putea să zic, nesăbuită a Federației Ruse nu numai asupra Ucrainei, dar și a țărilor limitrofe de pe flancul estic al NATO", a afirmat Şeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad.

Acesta a transmis şi care sunt operaţiunile Armatei din zona Deltei Dunării.

"Încercăm să gestionăm aceste situații, astfel încât să putem să asigurăm protecția corespunzătoare. Avem în desfășurare o operațiune în zona Deltei Dunării. Avem concentrate principalele mijloace de lovire pentru a proteja zonele populate.

Toate sectoarele de tragere sunt astfel planificat încât să se evite pierderile colaterale și să aibă în vedere, în primul rând, protecția vieții omenești", a spus Gheorghiţă Vlad, care a amintit şi care sunt capacităţile Armatei:

"Avem capacitatea asigurată la atitudini foarte înaltă, urmează capacitatea Patriot. Ceea ce ne-am concentrat şi constituie baza acestui sistem sunt cele de foarte scurtă altitudine, asta trebuie avut în vedere. Dacă lipseşte una dintre aceste componente, sistemul este ineficient".

De ce nu a fost doborâtă drona care a lovit blocul din Galați? Radu Miruță: "A zburat prea jos"

Radu Miruță a explicat vineri, într-o conferință de presă la MApN, că drona rusească care a lovit un bloc din Galați nu a fost doborâtă, deoarece a zburat la o altitudine prea joasă, iar piloții avioanelor de vânătoare nu ar fi putut să o distrugă în siguranță. Ministrul interimar al Apărării a declarat că aceștia au avut aprobare să tragă.

„E întrebarea zilei: de ce nu a fost drona doborâtă. Și răspunsul este că a mers în spațiul aerian românesc 4 minute, îndreptându-se spre un oraș populat, avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă, drona a zburat la o altitudine insuficientă, încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, astfel încât să tragă în sus pentru a nu se duce proiectul în zona populată”, a explicat Radu Miruță într-o conferință de presă, vineri seara.