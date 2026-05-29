Miruță îi răspunde lui Putin, care a insinuat că drona din Galați nu ar fi rusească: „Îi invităm să vină să-și vadă numărul de serie”

1 minut de citit Publicat la 21:42 29 Mai 2026 Modificat la 21:42 29 Mai 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruţă.Foto: Agerpres

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a declarat, vineri seară, că nu există niciun dubiu că drona care a căzut pe un bloc din Galați este rusească și le-a transmis un mesaj rușilor să „vină să-și caute numărul de serie cu producție în Rusia” de pe epava dispozitivului.

„Am auzit astăzi diverse narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineață nu ar fi rusească.

Vă invităm pe cei din Rusia care consideră că există detalii, în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine să vină la sediul Direcției Generale de Informații al Armatei, unde să-și caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia.

Înțeleg ceața asta indusă în jurul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este în baza seriei de componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricație rusească”, a declarat Radu Miruță, vineri seară, într-o conferință de presă.

Declarația lui Miruță vine ca răspuns la susținerile din presă ale unor oficiali ruși, mai ales a dictatorului Vladimir Putin, care a încercat să dea vina pe ucraineni pentru incidentul cu dronă din Galați.

„Ei mereu reacționază așa, încep să strige «Ajutor! Vin rușii! Atacă rușii!». După care aflăm că dronele erau ucrainene”, a spus Putin. Dictatorul a susținut și că Rusia „e pregătită să facă o anchetă obiectivă, dacă îi vor fi date obiective și dacă is se va cere”.