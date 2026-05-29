Vladimir Putin dă vina pe ucraineni pentru atacul cu dronă din Galați și se „oferă” să facă o „anchetă obiectivă”

Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru drona căzută la Galați, vineri, relatează Meduza, site independent de știri din Rusia.
Dictatorul rus a spus că „au mai fost și alte dăți când drone ucrainene au trecut în Finlanda, Polonia, statele baltice” și spune că „același lucru” s-ar fi întâmplat și de această dată.
„Ei mereu reacționază așa, încep să strige «Ajutor! Vin rușii! Atacă rușii!». După care aflăm că dronele erau ucrainene”, a susținut Putin.
El a adăugat că, „dacă ni se vor da date obiective și rămășițe ale dronei pentru analiza experților, am putea să facem o analiză obiectivă a celor întâmplate”.
