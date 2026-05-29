Nu mai este nevoie de E-factura pentru DDA și agricultori. Nicușor Dan a promulgat legea

<1 minut de citit Publicat la 19:11 29 Mai 2026 Modificat la 19:12 29 Mai 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat, vineri, legea prin care anumite persoane fizice nu mai sunt obligate să folosească sistemul Ro E-factura. Utilizarea rămâne opţională pentru contribuabilii care se identifică prin CNP - codul numeric personal. Prin urmare, persoanele fizice care câștigă venituri din drepturi de autor și din activități agricole nu mai sunt obligate să utilizeze Ro E-factura.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 29 mai 2026, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și măsuri specifice pentru digitalizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 649/2024).

Camera Deputaților adoptase amendamentul care elimină e-factura pentru persoanele fizice care câștigă venituri din drepturi de autor și din activități agricol.

Amendamentul modifică Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura.

Astfel, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând ca aceasta să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să-l folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.