Un El Niño puternic s-ar putea întinde până în 2028. Recordurile de căldură ar putea fi doborâte în următorii 5 ani

Climatologii au avertizat că se prefigurează „o întreagă gamă de fenomene meteorologice extreme”, deoarece un El Niño puternic coincide cu încălzirea globală. Conform noilor proiecții climatice ale Organizației Națiunilor Unite, este extrem de probabil ca, în următorii cinci ani, Pământul să depășească în mod repetat pragul climatic internațional stabilit ca fiind sigur și să doboare recordul său pentru cel mai cald an, scrie Euronews.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) prognozează, de asemenea, o supraîncălzire a Arcticii, care se va încălzi cu aproape 1,66 grade Celsius până în 2030, și o secetă periculoasă cu potențiale incendii în Amazon, o parte crucială a sistemului natural de apărare al Pământului pentru a reduce schimbările climatice cauzate de om.

Proiecțiile agenției ONU pentru climă și ale Biroului Meteorologic al Regatului Unit indică o probabilitate de 75% ca temperatura medie globală între 2026 și 2030 să depășească 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială. Acest prag este limita convenită de încălzire, calculată în medie pe 20 de ani, stabilită în 2015 prin acordul climatic de la Paris.

Cât de cald va fi în următorii cinci ani

Raportul OMM avertizează că există o probabilitate de 91% ca cel puțin unul dintre următorii cinci ani să depășească pragul de 1,5 grade Celsius și o probabilitate de 86% ca unul dintre acești ani să doboare recordul pentru cel mai cald an de pe Pământ, stabilit în 2024.

OMM estimează, de asemenea, că în fiecare an, până în 2030, temperaturile vor crește cu 1,3-1,9 grade Celsius, față de sfârșitul anilor 1800.

„Este important de menționat că pragul de 1,5 grade Celsius nu este un fel de prăpastie de la care vom cădea. Fiecare diferență de 0,1 grad are un impact din ce în ce mai sever”, spune Melissa Seabrook, co-autoare a raportului și specialistă în climă la Met Office din Marea Britanie.

„O gamă largă de fenomene meteorologice extreme”

Un raport științific al ONU, publicat câțiva ani mai târziu, a detaliat cum depășirea pragului de 1,5 înseamnă o probabilitate mai mare de deces, pericol și dispariție a speciilor. Chiar dacă este vorba de doar câteva zecimi de grad, unele dintre ecosistemele planetei, cum ar fi coralii și ghețarii, nu pot face față presiunii.

Climatologul Friederike Otto de la Imperial College London, care nu a făcut parte din raportul OMM, avertizează că un an întreg sau mai mult de peste 1,5 grade va veni cu o „gamă întreagă de fenomene meteorologice extreme care depășesc orice am experimentat în trecut”, iar orașele sunt complet nepregătite.

Europa a fost deja îndemnată de ONU să „renunțe la dependența de combustibili fosili”, deoarece zone uriașe ale continentului continuă să se înăbușe din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Atât Franța, cât și Regatul Unit au declarat cea mai caldă zi înregistrată vreodată în luna mai în această săptămână, regiuni chiar mai reci, precum Oslo, înregistrând temperaturi mult mai ridicate decât norma climatologică pentru această perioadă a anului.

„Această căldură record are amprentele schimbărilor climatice peste tot”, spune Otto.

„Temperaturile la această scară erau cândva excepționale chiar și în toiul verii. Este absolut uimitor să vezi 35 de grade în Regatul Unit în timpul primăverii, dar știința este foarte clară - schimbările climatice fac ca aceste valuri de căldură să fie mai fierbinți, mai lungi și mult mai frecvente”, spune el.

Este El Niño de vină pentru căldura record?

Aproape toate prognozele pe termen scurt prevăd formarea în curând a unui fenomen El Niño puternic, o încălzire naturală a unor părți din Pacificul central, care modifică vremea la nivel mondial și crește temperaturile globale.

Raportul OMM spune că s-ar putea întinde până în 2028. Din acest motiv, Seabrook a spus că 2027 va doborî probabil recordul de căldură din 2024.

„Un fenomen El Niño puternic poate avea un efect major asupra riscului de incendii de vegetație mai târziu în cursul anului. Deși în multe părți ale lumii sezonul incendiilor de vegetație la nivel global nu s-a intensificat încă, acest început rapid, în combinație cu prognoza El Niño, înseamnă că ne-am putea confrunta cu un an de incendii deosebit de severe”, spune Theodore Keeping de la Imperial College London.

Incendiile de vegetație nu ucid oameni doar pe moment, ci afectează și calitatea aerului pe o rază de sute de kilometri, ducând la numeroase probleme de sănătate. De exemplu, incendiile de vegetație din Australia din 2019 au ucis 33 de persoane, dar fumul lor a provocat 417 decese suplimentare și mii de spitalizări timp de șase luni după aceea.

Unii meteorologi prevăd că un eveniment tipic El Niño tinde să provoace o creștere temporară de 0,1-0,2 grade Celsius a temperaturii medii globale. Cu toate acestea, acest lucru nu este la fel de semnificativ precum creșterile de temperatură alimentate de schimbările climatice provocate de om, care au împins temperatura suprafeței globale la o creștere de aproximativ 1,3-1,5 grade față de nivelurile preindustriale.

„El Niño este un fenomen natural. Vine și pleacă. Schimbările climatice, dimpotrivă, se agravează atâta timp cât nu încetăm să ardem combustibili fosili. Așadar, schimbările climatice sunt motivul pentru care trebuie să ne panicăm”, explică Otto.

Însă, în timp ce Europa se topește sub temperaturile caniculare, unii climatologi dezbat dacă încălzirea globală se accelerează. Seabrook spune că acest lucru este „evident destul de înfricoșător”, dar temperaturile viitoare ar putea anula astfel de proiecții.

Accelerarea încălzirii în Arctica

Nu doar bazinul mediteranean se pregătește pentru temperaturi mai extreme.

Proiecțiile, bazate pe media a aproximativ 200 de simulări pe computer care utilizează 13 modele climatice diferite din diverse țări, arată că încălzirea în Arctica crește de 3,5 ori mai repede decât în ​​restul globului, deoarece există mai puțină gheață și zăpadă care reflectau radiația solară în spațiu, spune Seabrook.

Iernile din Arctica din 2020 până în 2025 au fost, în medie, cu 1,2 grade mai calde decât media din perioada 1991-2020.

„OMM estimează că următoarele cinci ierni vor fi în medie cu 2,8 grade mai calde decât media recentă”, adaugă Seabrook.

Raportul previzionează, de asemenea, că gheața arctică va continua să se micșoreze în timpul verii.

Un avertisment dur pentru Amazon

Raportul anunță condiții mai calde și neobișnuit de uscate în bazinul Amazonului, ceea ce ar putea fi devastator atât pentru locuitorii locali, cât și pentru planetă în ansamblu.

„Oamenii se bazează pe Amazon pentru apă, iar condițiile mai calde și mai uscate ar trebui să crească riscul de incendii de vegetație, amenințând să transforme Amazonul, care acum absoarbe dioxidul de carbon din atmosferă, într-o regiune care agravează problema”, spune Seabrook.

Zona Sahel din Africa, care a fost extrem de uscată, va primi probabil mai multe ploi decât în ​​mod normal, ceea ce ar putea duce la inundații, avertizează Seabrook.