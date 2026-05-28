"Trezirea Pacificului". "Super El Niño" prinde putere și va bate orice record. Primele efecte se văd deja în prognoza pentru iunie

7 minute de citit Publicat la 13:23 28 Mai 2026 Modificat la 13:26 28 Mai 2026

Cele mai noi date meteo arată că un episod puternic El Niño se dezvoltă în Pacific și începe deja să influențeze circulația atmosferei la nivel global. FOTO: Getty Images

Vara anului 2026 intră într-o etapă importantă de schimbare în America de Nord. Cele mai noi date meteo arată că un episod puternic El Niño se dezvoltă în Pacific și începe deja să influențeze circulația atmosferei la nivel global. Primele modificări pot fi observate în modelele de presiune și temperatură din Statele Unite și Canada, iar noile analize și prognoze arată că El Niño apare deja în atmosferă.

Compararea cu episoade puternice din trecut arată anomalii similare de presiune și temperatură, iar acestea ar putea deveni tot mai evidente în următoarele săptămâni și luni, scrie Severe Weather.

Pacificul se încălzește, El Niño 2026 prinde forță

În ultimele săptămâni au apărut tot mai multe semnale că El Niño va fi unul dintre principalii factori care vor influența vremea la nivel global în perioada 2026-2027. El Niño este faza caldă a unui fenomen climatic care apare în zona ecuatorială a Oceanului Pacific și alternează, la câțiva ani, cu faza rece, numită La Niña.

În acest ciclu, specialiștii observă dezvoltarea unui El Niño puternic. De aceea, pot fi analizate schimbările obișnuite pe care acest fenomen le aduce în circulația atmosferică. Mișcarea aerului în sus și în jos în regiunile tropicale, cunoscută drept celula Walker, este foarte sensibilă la episoadele puternice El Niño. În mod normal, această circulație atmosferică are un anumit echilibru. În timpul unui El Niño, însă, ea se modifică, iar schimbările din Pacific pot influența vremea în multe regiuni ale lumii, printr-o legătură atmosferică la scară globală.

Cele mai recente analize ale oceanului arată că principala regiune El Niño este acoperită de anomalii calde. Cu alte cuvinte, apele din Pacificul ecuatorial sunt mai calde decât în mod normal, iar semnalul cald al noului El Niño devine tot mai clar.

Această încălzire este alimentată de vânturi vestice mai puternice sau de slăbirea alizeelor, vânturile care în mod normal bat dinspre est spre vest. Aceste schimbări împing apele mai calde din adâncime spre est, unde ajung la suprafață. Este un exemplu clar al felului în care atmosfera poate influența oceanul. Prognozele arată un nou episod puternic de vânturi vestice în Pacificul tropical, ceea ce ar putea accelera încălzirea apelor.

Această anomalie a vânturilor a contribuit la formarea unei mase mari de apă caldă sub suprafața oceanului, cunoscută drept undă Kelvin. Aceasta s-a ridicat treptat din adâncime și se vede acum ca o anomalie caldă la suprafața oceanului.

Modelul american NCEP CFSv2 indică dezvoltarea unui El Niño foarte puternic. Prognoza arată că fenomenul ar putea depăși pragul considerat „Super El Niño”, adică o anomalie de peste 2 grade, și ar putea avea un impact rapid. Evoluția seamănă cu unele dintre cele mai puternice episoade înregistrate în trecut.

Un episod Super El Niño poate provoca schimbări meteo extreme. Acesta poate transforma variațiile normale de sezon în evenimente cu impact major, precum inundații severe, secetă accentuată, furtuni puternice și schimbări importante ale traseelor sistemelor de presiune, cu efecte la nivel global.

De obicei, episoadele El Niño ating intensitatea maximă mai târziu în cursul anului. Cele mai recente prognoze merg până în toamnă și arată anomalii ale temperaturii oceanului până în noiembrie 2026. În estul Pacificului, acestea ar putea depăși 4,5 grade. Dacă prognoza se confirmă, El Niño din 2026 ar putea concura cu cele mai puternice episoade din istorie.

Până atunci, însă, trebuie să treacă vara. Chiar dacă intensitatea maximă este așteptată în toamnă, primele efecte atmosferice sunt deja vizibile.

Semnalul din ocean ajunge în atmosferă

Primele efecte clare ale noului El Niño pot fi observate prin prognozele care arată zonele în care aerul urcă și coboară în atmosferă. Acestea ajută la înțelegerea circulației atmosferice la scară largă.

Prognoza pentru luna iunie arată deja o zonă importantă de aer ascendent deasupra Pacificului și o zonă de aer descendent deasupra Oceanului Indian. Acesta este un semnal clar al circulației atmosferice asociate cu El Niño. Practic, luna iunie ar putea fi prima lună în care tiparele meteo se mută vizibil în modul El Niño.

În ansamblu, evoluția din acest an seamănă cu cea observată în alte episoade Super El Niño aflate în aceeași etapă de dezvoltare. De aceea, au fost analizate modelele meteo din luna iunie în timpul ultimelor patru episoade puternice El Niño.

Analiza presiunii atmosferice din acele perioade arată o tendință de presiune scăzută în estul Canadei sau în estul Statelor Unite, dar și în sudul SUA. Acest lucru este legat de întărirea curentului-jet din Pacific în timpul El Niño. În același timp, a fost observată o zonă de presiune ridicată, adică un fel de „cupolă de căldură”, în nordul Statelor Unite și în nord-vestul Pacificului, precum și o altă zonă de presiune ridicată în zona Atlanticului canadian.

În aceleași perioade, temperaturile au avut tendința să fie mai scăzute în estul și sudul Statelor Unite, în timp ce zonele mai calde s-au concentrat în nord și nord-vest. Există însă o precizare importantă: aceste exemple acoperă mai multe decenii, fiecare cu propriul context climatic, astfel că datele pot părea mai reci atunci când sunt comparate cu normele climatice actuale.

Ideea principală rămâne însă valabilă, că temperaturi normale sau sub cele obișnuite în estul Canadei și estul Statelor Unite, din cauza presiunii scăzute și a unui flux de aer mai nord-vestic. În schimb, temperaturile tind să fie peste normal în vestul și centrul Statelor Unite și în sud-vestul Canadei.

Analiza temperaturilor din ultimele 90 și 30 de zile arată o imagine interesantă. În ultimele 90 de zile, Statele Unite au fost dominate de o anomalie caldă, în timp ce Canada a avut o anomalie rece, sub influența unui nucleu persistent al vortexului polar.

Dacă ne uităm însă la ultimele 30 de zile, modelul seamănă mult cu datele istorice pentru episoadele Super El Niño. Se observă temperaturi normale sau sub cele obișnuite în sudul și estul Canadei, extinse spre Midwest, estul Statelor Unite și chiar spre statele sudice.

Această asemănare cu episoadele puternice El Niño din trecut este surprinzătoare și confirmă că fenomenul aflat în dezvoltare începe deja să se vadă în atmosferă.

Prognoza pentru iunie: primele efecte El Niño apar în atmosferă

Pentru prima parte a lunii iunie, prognoza presiunii atmosferice arată un model apropiat de cel observat în timpul episoadelor Super El Niño. O zonă de presiune ridicată ar urma să se instaleze deasupra nordului Statelor Unite, în timp ce o zonă de presiune scăzută va acoperi estul Canadei și coasta de est a SUA.

Această configurație seamănă cu modelul așteptat pentru luna iunie în timpul unui El Niño puternic. Totuși, fiecare episod are particularitățile sale, iar prognoza se referă doar la o parte a lunii, în timp ce analizele istorice privesc întreaga lună.

Prognoza temperaturilor pentru aceeași perioadă arată, de asemenea, o asemănare puternică. Temperaturile ar urma să fie în general normale sau sub cele obișnuite pe Coasta de Est, în estul Statelor Unite, în estul Canadei și până spre sudul SUA. Cele mai ridicate temperaturi față de normal sunt așteptate în centrul-vest al Statelor Unite și în sudul Canadei.

Un flux de aer mai nordic și extinderea zonei de presiune ridicată vor reduce precipitațiile în Midwest și în sud-estul Canadei. În schimb, odată cu întărirea curentului-jet din Pacific în timpul El Niño, ploile ar putea deveni mai frecvente în sudul Statelor Unite, în special în Florida.

Prognozele pentru mijlocul lunii iunie arată din nou o zonă mare de aer ascendent deasupra Pacificului central și estic, în timp ce deasupra Oceanului Indian apare o zonă de aer descendent. Acesta este unul dintre cele mai clare semnale că El Niño începe să influențeze atmosfera.

Este un nou indiciu că, pe măsură ce vara avansează, influența El Niño asupra modelelor meteo va deveni tot mai puternică.

Cum ar putea evolua vremea în a doua parte a lunii iunie

Prognoza extinsă ECMWF pentru mijlocul și finalul lunii iunie arată același model asemănător cu cel observat în datele istorice. Presiunea scăzută ar urma să persiste în estul Canadei și s-ar putea extinde spre nord-estul Statelor Unite.

În același timp, presiunea ridicată ar urma să domine vestul și centrul Statelor Unite, în timp ce curentul-jet din Pacific se va prelungi pe sub aceste sisteme.

Tendințele de temperatură pentru mijlocul și finalul lunii iunie arată același tipar, temperaturi normale sau sub cele obișnuite în estul Canadei și în părți din estul Statelor Unite. În vestul și centrul Statelor Unite sunt prognozate temperaturi peste normal. În practică, asta poate însemna un început mai rapid al valurilor de căldură de vară, cel mai probabil însoțit de precipitații sub media obișnuită.

Prognoza precipitațiilor pentru mijlocul și finalul lunii iunie indică un posibil deficit de ploi în centrul și vestul Statelor Unite.

Combinând cele mai recente prognoze cu datele istorice, specialiștii consideră că El Niño 2026 este pe cale să influențeze puternic atmosfera pe tot parcursul verii.