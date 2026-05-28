Bancnota de 0 euro chiar există și a devenit piesă de colecție. Cât costă și unde se găsește

Există nenumărate versiuni a bancnotei de 0 euro, care celebrează și comemorează figuri istorice, simboluri pop, monumente, repere celebre sau personaje fictive. Sursa foto: Profimedia

Bancnota de 0 euro este disponibilă în toată Europa, în muzee și obiective turistice, pentru doar câțiva euro, există numeroase versiuni și, în timp, a devenit o piesă de colecție căutată. Există nenumărate versiuni, care celebrează și comemorează figuri istorice, simboluri pop, monumente, repere celebre sau personaje fictive.

Ce este bancnota de 0 euro

La mijlocul anilor 1990, Richard Faille a avut ideea de a crea o serie de monede comemorative pentru a fi vândute ca suveniruri în muzee, locuri pitorești și magazine turistice. Milioane dintre ele au fost vândute de-a lungul anilor. Apoi a început să ia în considerare posibilitatea de a produce o bancnotă de 0 euro care să nu fie doar o simplă bucată de hârtie, ci mai degrabă un obiect similar cu modelul din care a fost inspirată, realizat din același material și folosind aceleași tehnici, relatează La Repubblica.

Pentru a concretiza proiectul, acesta s-a adresat tipografiei specializate Oberthur Fiduciaire, care colabora de ani de zile cu BCE la tipărirea bancnotelor reale. Apoi a trebuit să obțină autorizație chiar de la Frankfurt, deoarece bancnota imită banii de hârtie. Instituția a permis tipărirea, considerând că „0”-ul era suficient de mare pentru a risipi orice îndoieli cu privire la lipsa sa de autenticitatea, fără riscul de a fi confundată cu o bancnotă reală.

Cum este fabricată bancnota de 0 euro

Bancnota de zero euro este produsă folosind aceleași tehnici de producție ca și bancnotele cu mijloc legal de plată: aceeași hârtie din bumbac pur, un filigran personalizat, o bandă de securitate, o hologramă, microimprimare, cerneluri iridescente, elemente vizibile doar la lumină UV și un număr secvențial unic.

Culoarea este similară cu cea a bancnotei de 500 de euro, scoasă din producție în 2019, dar încă utilizabilă, de culoare violet. Deși nu reprezintă un mijloc legal de plată, bancnotele de zero euro sunt produse și de ateliere de securitate acreditate de BCE.

Cât costă bancnota de 0 euro

Suvenirul în euro al lui Faille a cunoscut un succes considerabil de-a lungul anilor, mai întâi în Franța și apoi în întreaga Europă. În prezent, se bucură de un val de interes, determinat de atenția colecționarilor. De obicei, bancnota de zero euro se vinde cu 2-3 euro . Unele versiuni pot fi mai scumpe, ajungând până la 8-10 euro. Unul dintre punctele forte ale bancnotei este varietatea sa: există nenumărate versiuni, care celebrează și comemorează figuri istorice, simboluri pop, monumente, repere celebre sau personaje fictive. Și mai presus de toate, sunt personalizabile.

Valoarea unor modele, cu erori de tipar sau „mai rare” deoarece au fost produse în loturi mici, au devenit de interes pentru colecționari, iar prețurile lor au crescut pe platforme de vânzări online precum eBay sau licitații precum Catawiki. Printre cele mai izbitoare cazuri se numără bancnota 0 care înfățișează orașul german Kiel, care s-a vândut pe eBay cu 500 de euro . Dar nenumărate altele sunt disponibile spre vânzare, de la câteva zeci de euro până la câteva sute. Toate au același detaliu: un „0” mare afișat vizibil în centru.