Pîslaru spune că ar face parte dintr-un guvern de tehnocraţi, condus de Alexandru Nazare: „Cred că e o chestiune de responsabilitate”

Ministrul interimar al Fondurilor Europene și al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că ar fi dispus să facă parte dintr-un guvern condus de Alexandru Nazare, dacă ar avea „un acord de principiu” din partea lui Ilie Bolojan. Pîslaru a fost întrebat despre posibilitatea de a se regăsi într-un viitor guvern, ministrul spunând că „otivul pentru care aş gândi o continuare, cel puţin, măcar o perioadă de timp, este să pot finaliza PNRR-ul”.

„Depinde de compoziția guvernului. Am spus și public. Eu sunt în acest guvern pentru că prim-ministrul Ilie Bolojan a avut încredere să-mi ofere această posibilitate de a reprezenta România pe această poziţie. Evident, va trebui să mă consult cu domnia sa şi să văd cum stau lucrurile. Mi se pare o chestie de minim bun simţ să fac lucrul acesta şi să mă consult cu domnia sa”, a declarat Pîslaru la podcastul Friendly Fire.

Întrebat despre formula de guvern în care ar accepta să continue la minister, acesta a spus că „în orice formulă în care, după discuţia cu prim-ministrul Ilie Bolojan, aş avea un acord de principiu din partea domniei sale pentru a putea participa.”

„N-aş intra într-un guvern, de exemplu, în care ar fi AUR”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă ar intra într-un guvern de tehnocraţi, condus de Alexandru Nazare, Pîslaru a răspuns: "Este ceva ce, cu siguranţă, dacă mă sfătuiesc şi cu prim-ministrul şi există şi din partea dumnealui un acord de principiu pentru a mă asigura că o să continuăm o relaţie bună în continuare, da, este una din opţiuni.

„Motivul pentru care aş gândi o continuare, cel puţin, măcar o perioadă de timp, este să pot finaliza PNRR-ul. Cred că este o chestiune de responsabilitate. Mi se pare că o schimbare de macaz în acest moment ar afecta şi credibilitatea României și cred că și performanța. Le visez noaptea cu PNRR și nu numai”, a mai declarat Dragoș Pîslaru.