Circ în Parlamentul moldovean: Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost scos din sală după ce s-a îmbrâncit pentru a vorbi la tribună

<1 minut de citit Publicat la 12:34 28 Mai 2026 Modificat la 12:41 28 Mai 2026

Colaj foto: Captură video Parlamentul Republicii Moldova / YouTube

Primarul Chișinăului și liderul partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), Ion Ceban, a fost scos din sala de plen a Parlamentului moldovean, după o serie de îmbrânceli pentru a vorbi la tribună, scrie Newsmaker.md.

„E un provocator. Ce nu-i clar aici”, a reacționat președintele Parlamentului Igor Grosu la apariția lui Ceban.

„Domnul deputat, nu vă lăsați provocat”, i-a spus Grosu deputatului PAS Vasile Grădinaru, care a încercat să intervină înainte ca situația să degenereze.

„Domnul primar vă rog frumos să luați loc în spațiul destinat cetățenilor. Asistăm la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. (…) Nu încurcați desfășurării ședinței”, a adăugat Grosu.

Ulterior, Ceban a ajuns la tribuna parlamentului. Acolo au avut loc îmbrânceli cu alți parlamentari, pentru a încerca să vorbească la tribuna legislativului. Într-un final, acesta a fost scos din sala de ședințe.