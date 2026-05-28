Pe aeroportul din Amsterdam, un robot mută avioanele pe pistă, ca să se economisească kerosenul

Aeroportul Schiphol dorește să extindă serviciul TaxiBot şi pentru alte companii aeriene. Sursa foto: news.schiphol.com/

În condiţiile crizei de carburanţi, pentru că Strâmtoarea Hormuz este în continuare blocată, Aeroportul Schiphol din Olanda lansează un nou serviciu, prin care o primă companie aeriană economisește combustibil pentru avioane cu ajutorul unui robot care transportă aeronavele cu motorul oprit spre pista de decolare.

Compania aeriană britanică easyJet a testat un nou serviciu la aeroportul Schiphol din Amsterdam, care oferă avioanelor easyJet Airbus un TaxiBot. Acest utilaj semiautomat preia avionul la poarta unde s-au îmbarcat pasagerii și îl transportă până la pistă.

În timp ce este adusă pe pistă, aeronava își ține motoarele principale oprite, evitând astfel risipa de kerosen. La bord rămâne pornită doar unitatea auxiliară de alimentare, relatează La Repubblica.

Conform easyJet, folosirea sistemului TaxiBot a dus la evitarea a 299 de kilograme de dioxid de carbon şi la reducerea oxizilor de azot și a particulelor în suspensie. De asemenea, se economisesc 95 de kilograme de combustibil pentru fiecare zbor, adică aproape 120 de litri. La prețurile din aceste zile, economiile sunt de 103 euro pe călătorie. Sunt necesare 10.000 de decolări pentru a economisi 1 milion de euro, astfel că e de aşteptat ca și alte aeroporturi să urmeze exemplul olandez.

La rândul său, Aeroportul Schiphol dorește să extindă serviciul şi pentru alte companii aeriene, obținând astfel beneficii ecologice și mai mari până în 2030. După un test realizat în luna martie, primul zbor de pasageri al easyJet, care a folosit sistemul TaxiBot, a decolat pe 30 aprilie. Alte trei avioane Airbus A320neo ale companiei sunt acum echipate pentru a beneficia de serviciul TaxiBot la Schiphol.

Achiziționarea primului TaxiBot complet electric a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Cinea, Agenția Europeană pentru Climă și a programului Mecanismul pentru Interconectarea Europei. TaxiBot nu este un utilaj ieftin. Costul poate ajunge până la 1,5 milioane de dolari pentru modelele concepute pentru aeronave mici, cu culoar unic, cum ar fi Airbus A320 și Boeing 737.

Agenția Eurocontrol, într-un document privind rulajul sustenabil, estimează un preț de 2 milioane de euro pe unitate. Pentru aeronavele mai mari, așa-numitele cu fuselaj lat, acesta poate ajunge la aproape 3 milioane de euro. Este vorba despre o mașinărie puternică, cu 680 de cai putere la modelele avansate. La bord există o persoană care preia aeronava. În timpul rulajului la sol, însă, controlul trece la pilot, care controlează direcția și frânarea din cockpit.