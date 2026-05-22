Europa riscă să rămână fără gaze dacă blocada din strâmtoarea Ormuz se prelungește cu încă trei luni

2 minute de citit Publicat la 18:35 22 Mai 2026 Modificat la 18:35 22 Mai 2026

Reumplerea stocului de gaze pentru iarna viitoare părea deja problematică la începutul lunii martie. Foto: Getty Images

Europa s-ar putea confrunta cu un deficit critic de stocuri de gaze dacă întreruperea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz va mai dura între una și trei luni. Stocurile scăzute și prețurile distorsionate accelerează golirea rezervelor, au declarat directorii executivi de la compania energetică Equinor, citați de Reuters.

Rezervoarele de gaze din Europa sunt în prezent umplute puțin peste 35%, sub o normă sezonieră de aproximativ 50%, au arătat datele Gas Infrastructure Europe.

Statele membre trebuie să construiască o rezervă de gaze în timpul verii pentru a atinge un obiectiv de stocare de 90% impus de UE între octombrie și începutul lunii decembrie.

„Dacă războiul s-ar opri mâine, cu un flux liber către strâmtoare care se va produce rapid, am putea ajunge la un nivel de stocare acceptabil, dar restrâns, de 75%, dar dacă închiderea continuă timp de una până la trei luni, ar putea deveni critic”, a declarat Helle Ostergaard Kristiansen, vicepreședinte senior pentru tranzacționarea de gaze și energie electrică la Equinor, pentru Reuters.

Reumplerea stocului de gaze pentru iarna viitoare părea deja problematică la începutul lunii martie și s-au făcut puține progrese de atunci din cauza prețurilor actuale, contractele pentru livrarea de gaze iarna fiind mai ieftine decât vara.

Guvernele ar putea interveni pe piață cu stimulente și reguli sau structura prețurilor trebuie să se schimbe odată cu o creștere a contractelor pentru livrarea de gaze iarna comparativ cu livrările de vară, spun analiștii.

„Am văzut asta în 2022, când guvernele au impus reglementări privind încărcarea stocurilor... a fost foarte costisitor pentru ele. Așadar, piața însăși poate probabil echilibra situația prin semnale de preț”, a declarat Peder Bjorland, vicepreședinte al Equinor pentru tranzacționarea gazelor, în marja conferinței Flame Energy din Amsterdam.

El a adăugat că prețurile ridicate ar putea reduce semnificativ consumul de gaze - prin trecerea la cărbune, o utilizare sporită a energiei regenerabile și o scădere a cererii de combustibil din partea industriei - contribuind la o reechilibrare.

„Dacă avem prețuri la nivelul celor pe care le-am văzut la începutul (războiului din Iran), în jur de 60-70 de euro pe megawatt-oră, atunci am estimat că numai gazul pentru energie electrică ar putea duce la o cerere redusă de aproximativ 10 miliarde de metri cubi”, a spus Bjorland. Prețurile europene ale gazelor naturale la centrul olandez de gaze TTF se situau în jurul valorii de 50 de euro/MWh joi, după ce în martie crescuseră la 74 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2023.

De asemenea, piețele petroliere ar putea intra în „zona roșie” până în iulie și august, pe măsură ce stocurile se diminuează înainte de sezonul turistic de vară, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a avertizat joi directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol.