"Trebuie să umplem rezervele de gaze pentru iarnă. Consecințele războiului cu Iranul vor fi de durată". Avertismentul Comisiei Europene

1 minut de citit Publicat la 16:17 09 Apr 2026 Modificat la 16:24 09 Apr 2026

Infrastructură de transport pentru gaze naturale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia Europeană nu este îngrijorată de un risc "imediat" de penurie de gaze în statele din blocul comunitar ca urmare a războiului cu Iranul, dar se așteaptă la "consecințe de durată" pe seama crizei din Strâmtoarea Ormuz, transmite EFE, citată de Agerpres.

"Nu se prevăd riscuri imediate pentru securitatea aprovizionării. Se așteaptă consecințe de durată, așa că este important să începem pregătirile pentru iarnă", a declarat un oficial de rang înalt, vorbind sub condiția anonimatului, după o reuniune a Grupului de coordonare pentru Gaze al Comisiei Comisiei Europene.

Statele membre ale UE trebuie să reumple infrastructura de stocare la 80% până în noiembrie pentru a se pregăti pentru iarnă, a indicat acest responsabil.

El a estimat că o injecție timpurie de gaze în rezerve "este preferabilă", pentru a evita o "avalanșă" la sfârșitul verii.

UE primește mai puțin de 10% din necesarul de gaze prin Ormuz

Gradul de umplere în aceste instalații de stocare este în prezent la 28%.

Nivelul nu a fost depășit 30%, după ce Statele Unite și Israelul au lansat o ofensivă împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

"UE are acum timpul și instrumentele necesare pentru a anticipa provocările și a se pregăti în consecință", au anticipat sursele comunitare.

Uniunea Europeană obține 40% din importurile sale de kerosen prin Strâmtoarea Ormuz, împreună cu 8,5% din gazul natural lichefiat și 7% din petrolul brut și rafinat.

Țările care furnizează aceste importuri sunt, în principal, Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.