Japonia a repornit cea mai mare centrală nucleară din lume, deși nu are unde să depoziteze deșeurile radioactive

Centrala Nucleară Kashiwazaki-Kariwa. Foto: Getty Images

Japonia a reluat operațiunile la cea mai mare centrală nucleară din lume pentru a ajuta țara să facă față cererii uriașe de energie electrică în timpul crizei globale a petrolului, dar relansarea evidențiază o problemă majoră: Japonia rămâne fără spațiu pentru combustibilul nuclear uzat și nu are planuri viabile pentru eliminarea permanentă a deșeurilor radioactive, scrie AP News.

Repornirea reactorului nr. 6 de la Centrala Nucleară Kashiwazaki-Kariwa la începutul acestui an a avut scopul de a stimula o mișcare de a aduce în funcțiune mai multe reactoare nucleare. Kashiwazaki-Kariwa este una dintre cele trei centrale ale căror piscine de răcire vor fi pline în cinci ani, potrivit Federației Companiilor de Energie Electrică din Japonia.

„Fără planuri solide de gestionare a combustibilului, producția noastră de energie se va opri mai devreme sau mai târziu”, a declarat Takeyuki Inagaki, directorul general al Kashiwazaki-Kariwa.

După decenii de căutare a unui spațiu de depozitare permanentă pentru combustibil uzat extrem de radioactiv, guvernul are în vedere amplasarea centrului nuclear Minamitorishima, o insulă îndepărtată din Pacific, la sud de Tokyo. Însă alegerea s-a confruntat cu scepticism și critici din cauza acțiunilor arbitrare ale Japoniei privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

Doar 15 din cele 54 de reactoare ale Japoniei au fost repornite de la dezastrul de la Fukushima din martie 2011, când un cutremur cu magnitudinea de 9,0 în largul coastei de nord-est a Japoniei și un tsunami ulterior au provocat topirea a trei reactoare operate de Tokyo Electric Power Company Holdings, sau TEPCO. Aproximativ 160.000 de oameni au fugit din Fukushima, iar unele zone rămân nelocuitabile.

Centrala Kashiazaki-Kariwa, administrată tot de TEPCO, a fost închisă după dezastrul de la Fukushima, ca parte a unei opriri a producției de energie nucleară la nivel național.

Combustibilul uzat dintr-o piscină de răcire de la reactorul Kashiwazaki-Kariwa nr. 6, care este umplut în proporție de 88%, poate fi văzut dintr-o zonă de observație de la ultimul etaj. TEPCO a instalat sisteme și dispozitive de ventilație filtrată pentru a preveni exploziile de hidrogen, printre măsurile suplimentare de siguranță bazate pe lecțiile învățate de la Fukushima.

Prim-ministrul Sanae Takaichi face presiuni pentru punerea în funcțiune a mai multor centrale nucleare, ceea ce va duce la o creștere a producției de combustibil uzat. Fără un plan viabil de stocare permanentă, există îngrijorări că reactoarele vor trebui închise atunci când spațiul de stocare se epuizează.

Planul de reciclare a combustibilului a stagnat

Există două opțiuni pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat: eliminarea directă ca deșeu sau reciclarea pentru a extrage plutoniu și uraniu în vederea reutilizării.

Japonia insistă asupra reciclării, susținând că acest lucru va ajuta la satisfacerea nevoilor energetice ale națiunii cu resurse reduse, reducând în același timp toxicitatea și volumul deșeurilor radioactive. Însă un reactor conceput pentru reutilizarea plutoniului, o parte cheie a reciclării, a eșuat. De asemenea, reprocesarea nu va putea gestiona tot combustibilul uzat, ceea ce va contribui la stocul de plutoniu care este deja suficient de mare pentru a arma mii de bombe atomice.

Experții spun că Japonia ar trebui să ia în considerare și opțiunea de eliminare directă.

În decembrie 2025, bazinele de răcire de la 17 centrale nucleare japoneze dețineau peste 17.000 de tone (15.422 de tone metrice) de combustibil uzat, utilizând aproape 80% din capacitatea totală de stocare, potrivit Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei.

Dincolo de cantitatea mare de deșeuri radioactive provenite de la reactoarele normale, Japonia „trebuie să se ocupe și de deșeuri nucleare de înaltă activitate, masive și în mare parte necunoscute, provenite din dezastrul de la Fukushima”, a declarat Lila Okamura, profesoară la Universitatea Senshu și expertă în politici de mediu și gestionarea deșeurilor nucleare.

Alegerea unui loc de depozitare finală a combustibilului uzat și construirea unei instalații ar necesita 100 de ani și chiar zeci de mii de ani pentru a monitoriza depozitarea la adâncime în subteran.

„Pentru un proiect care durează generații, Japonia ar trebui să planifice cu atenție și să nu grăbească planul actual, care este plin de incertitudini”, a spus Okamura.

O insulă îndepărtată este o posibilitate

La câteva săptămâni după ce reactorul nr. 6 al centralei Kashiwazaki-Kariwa a fost repus în funcțiune pentru prima dată în 14 ani de la dezastrul de la Fukushima, ministrul Industriei, Ryosei Akazawa, a solicitat în satul Ogasawara un studiu de fezabilitate pentru un amplasament de deșeuri radioactive de înaltă activitate pe Minamitorishima, o insulă administrată de Ogasawara, care face parte din Tokyo.

„Având în vedere acumularea unei cantități mari de combustibil uzat la centralele nucleare din întreaga țară, eliminarea definitivă a deșeurilor radioactive este o provocare crucială care trebuie rezolvată”, a declarat Akazawa într-o scrisoare adresată primarului orașului Ogasawara, Masaaki Shibuya.

Minamitorishima, deținută de guvern și situată la aproximativ 2.000 de kilometri sud de Tokyo, nu are rezidenți permanenți. Armata japoneză construiește un poligon de tragere pentru rachete sol-navă cu rază lungă de acțiune, ca factor de descurajare pentru China. Insula are, de asemenea, zăcăminte în adâncurile mării bogate în minerale rare .

„Mișcarea pare politică. Va exista puțină opoziție din partea unei insule îndepărtate deținute de guvern”, a declarat Satoshi Takano, membru al unui grup guvernamental care analizează eliminarea finală a combustibilului uzat.

Unii experți spun că insula, care se află pe o placă tectonică stabilă din punct de vedere geologic, ar putea fi potrivită. Mulți locuitori de pe Ogasawara și de pe două insule din apropiere și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranță și turism.

„Am fost uluit când am auzit de plan. Cred că deșeurile nucleare sunt incompatibile cu insulele care sunt incluse în Patrimoniul Mondial Natural UNESCO”, a declarat Yusuke Hirano, membru al adunării din Ogasawara, în cadrul unei ședințe a adunării.

Găsirea unui loc pentru depozitarea finală

Găsirea unei comunități dispuse să găzduiască un depozit de deșeuri radioactive a fost dificilă, chiar și cu o serie de avantaje financiare. Minamitorishima este a patra locație care are un studiu de fezabilitate de când guvernul a început să caute la începutul anilor 2000.

Întregul proces de revizuire va dura aproximativ două decenii. Municipalitățile care participă la prima etapă pot primi subvenții guvernamentale de până la 2 miliarde de yeni (12,8 milioane de dolari). Următoarea etapă ar aduce până la 7 miliarde de yeni (44,7 milioane de dolari). Detaliile finanțării pentru un studiu final nu au fost dezvăluite.

Primul amplasament de depozitare definitivă a combustibilului nuclear uzat din lume urmează să se deschidă în Finlanda la sfârșitul acestui an. Marea Britanie, Germania și Statele Unite au abandonat reprocesarea în mare parte din cauza costurilor ridicate și a provocărilor tehnice, în timp ce alte câteva țări discută planuri pentru amplasamente de depozitare directă.

Inagaki, directorul general al Kashiwazaki-Kariwa, a declarat că TEPCO transferă combustibilul uzat de la reactorul nr. 6 către alte reactoare din cadrul centralei, care au mai mult spațiu, dar compania speră să reia transporturile către un depozit uscat în butoaie din nordul Japoniei, ca soluție pe termen scurt. Alte companii de utilități cu bazine aproape pline au anunțat planuri de a construi depozite uscate în butoaie la centralele lor.

Mulți locuitori sunt îngrijorați de stocul tot mai mare al Japoniei, deoarece depozitarea la densitate mare a combustibilului uzat ar putea crește, de asemenea, riscurile de supraîncălzire.

Mie Kuwabara, o activistă civilă din Niigata, s-a întrebat „în ce direcție ne întrebăm?”

„Este iresponsabil să accelerezi repornirile și să produci mai mult combustibil uzat fără a decide destinația finală”, a spus Kuwabara, care este, de asemenea, sceptic în ceea ce privește utilizarea Minamitorishima.

„E ca și cum ai spune că e în regulă să pui o instalație acolo pentru că nu e nimeni prin preajmă să se plângă dacă există o problemă”, a spus Kuwabara. „E înfricoșător.”