Volodimir Zelenski refuză cererile protestatarilor și pe Fedorov. Evhen Hmara a fost numit oficial ministru al apărării la Kiev

2 minute de citit Publicat la 17:21 18 Aug 2026 Modificat la 17:21 18 Aug 2026

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a nominalizat oficial, pe 18 august, pe ministrul interimar al apărării, Evhen Hmara, fost ofițer de rang înalt al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pentru a prelua definitiv conducerea ministerului, relatează Kyiv Independent, marți.

Zelenski l-a nominalizat, de asemenea, pe ministrul de externe Andrii Sibiha, care a ocupat funcția cu titlu interimar după remanierea guvernamentală din iulie, pentru a reveni oficial în post, potrivit deputatului Iaroslav Jelezniak și altor parlamentari.

Decizia privind noul ministru al apărării a fost urmărită îndeaproape, după ce demiterea fostului ministru Mihailo Fedorov în timpul unei remanieri guvernamentale haotice a declanșat proteste la nivel național.

Ambele nominalizări trebuie acum aprobate de parlament, care și-a reluat activitatea pe 18 august după vacanța de vară.

Un oficial ucrainean a confirmat pentru Kyiv Independent că Zelenski i-a nominalizat pe Hmara și Sibiha, dar a precizat că nu este încă limpede când va avea loc votul final. Potrivit lui Jelezniak, voturile de confirmare ar urma să aibă loc pe 19 august.

Cine este Evhen Hmara

Protestatarii s-au adunat din nou în apropierea clădirii parlamentului în cursul zilei de 18 august, cerând reinstalarea lui Fedorov, măsură pe care președintele refuză să o ia. Fedorov era considerat unul dintre cei mai populari membri ai guvernului și era apreciat pentru reformele sale și pentru eforturile de extindere a capacităților Ucrainei în domeniul dronelor.

Hmara este un veteran al SBU și a comandat, anterior, Centrul de Operațiuni Speciale Alfa al serviciului, coordonând campania ucraineană de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei.

El a condus și operațiunea de eliberare a Insulei Șerpilor în 2022 și a fost numit șef interimar al SBU în ianuarie 2026, după retragerea lui Vasil Maliuk.

Zelenski a declarat, anterior, că Hmara a dobândit „o experiență vastă și, în multe privințe, fără precedent” în desfășurarea operațiunilor de atac bazate pe tehnologii avansate, adăugând că apărarea Ucrainei ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea capacităților cu rază lungă de acțiune, un domeniu pe care Fedorov l-a promovat intens în timpul mandatului său.

Hmara are gradul de general-maior și, înainte de numirea sa ca ministru interimar, nu mai ocupase nicio funcție în guvern. Potrivit legislației ucrainene, militarii trebuie să părăsească oficial serviciul activ înainte de a putea ocupa permanent o funcție de ministru.

Reîncep protestele la Kiev

Deși Zelenski a respins cererile privind reinstalarea lui Fedorov, în cele din urmă a acceptat solicitarea protestatarilor de a-l demite pe comandantul-șef Oleksandr Sîrski, înlocuindu-l cu generalul Mihailo Drapatîi, un comandant militar respectat.

Presupusul conflict dintre Sîrski și Fedorov a fost principalul motiv invocat de Zelenski pentru demiterea acestuia din urmă.

Viitorul lui Fedorov rămâne incert. Președintele ucrainean a declarat pe 21 iulie că i-a oferit fostului ministru „o funcție importantă în guvern”, axată pe consolidarea sectorului tehnologic al Ucrainei.

Potrivit unei persoane apropiate de Zelenski, propunerea prevedea fie numirea lui Fedorov în funcția de vicepremier responsabil de inovațiile militare, fie în fruntea Ukroboronprom, conglomeratul de stat ucrainean din industria apărării.

Fedorov a respins aceste variante și a precizat că dorește să revină doar în funcția de ministru al apărării.