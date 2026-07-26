Cine este Mihailo Fedorov și de ce este atât de popular în Ucraina. El ar putea fi rivalul lui Zelenski la viitoarele prezidențiale

Mihailo Fedorov s-a transformat rapid într-un rival posibil pentru Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

La câteva zile după ce la Kiev s-au organizat proteste anti-guvernamentale rare, pe timp de război, Volodimir Zelenski a crezut că furtuna politică a trecut. Președintele ucrainean s-a conformat voinței populare de la protestele din Kiev și l-a demis pe Oleksandr Sîrski din fruntea armatei. La puțin timp a anunțat și că-i oferă lui Mihailo Fedorov, popularul fost ministru al apărării care a și declanșat protestele, o funcție nou în guvern.

Pentru un observator extern ar fi putut să pară că criza s-a terminat, strada a câștigat, iar Zelenski a demonstrat din nou că este un personaj politic democratic, ascultând cererile acesteia.

Dar lucrurile nu au stat și nu stau deloc așa. Fedorov nu doar că a refuzat oferta lui Zelenski, dar a și plusat spunând că nu va accepta o altă funcție decât pe ce de ministru al apărării.

În plus, protestatarii și-au reînnoit și ei aceeași revendicare – Fedorov să-și recapete portofoliul. Numirea lui Drapatîi în fruntea armatei, un apropiat al lui Fedorov, popular printre ucraineni și cunsocut ca un general inovator și reformist, nu a fost suficientă pentru a-i îndupleca pe protestatari.

Susținătorii fostului ministru, majoritatea tineri, încă ies zilnic la proteste la Kiev, cerându-i președintelui ucrainean să-l repună în funcție pe Fedorov. El este creditat cu faptul că a condus mare parte din efortul de modernizare tehnologică a armatei Ucrainei.

Când l-a refuzat pe Zelenski, Fedorov a spus că în statul ucrainean mai sunt doar trei poziții care au cu adevărat putere și influență să schimbe lucruri – ministru al apărării, șeful militar al armatei și președintele Ucrainei.

„Dacă nu ai un minister la dispoziție, nu ai un buget și nu ai autoritate să faci nimic”, a spus el.

Un posibil rival prezidențial

Faptul că Fedorov a făcut aluzie la președinția Ucrainei nu a trecut deloc neobservat. Ar putea oare să fie acesta primul semnal că Fedorov țintește poziția supremă în statul ucrainean și că se profilează deja ca rival al lui Zelenski?

Un fost oficial din zona securității din Ucraina a spus că Fedorov a devenit deja un potențial candidat la președinție din momentul în care a fost demis.

Totuși, țara este în continuare în stare de război iar Constituția Ucrainei interzice organizarea de alegeri în vreme de război.

„Se poartă copilărește”, a declarat un parlamentar ucrainean de opoziție pentru BBC, sub rezerva anonimatului.

„Încearcă să-și promoveze cariera politică și mi se pare că asta e o prostie în situația în care suntem acum”.

Susținătorii lui Zelenski spun că acesta a făcut multe compromisuri pentru a rezolva criza, mai ales în problema demiterii lui Sîrski.

„Zelenski a stat și i-a întrebat practic pe toți cei relevanți din armata ucraineană cum să procedeze”, a declarat fostul consilier guvernamental Iuri Sak, pentru BBC, la începutul săptămânii.

Zelenski încercă fără succes să repare situația

„Așadar, decizia pe care a luat-o acum se bazează pe o foarte bună cunoaștere a situației, iar eu o susțin, deoarece generalul Drapatîi este un comandant tânăr, modern și călit în luptă, care sper că va ridica apărarea noastră la un nou nivel”.

Deși numirea lui Drapatîi a fost în general bine primită, aceasta reprezintă doar o soluție parțială pentru un președinte care încearcă în grabă să repare ce a stricat prin îndepărtarea lui Fedorov.

În mod ironic, Zelenski, un președinte propulsat la putere în 2019 de tinerețea și dinamismul său aparent, pare să fi evaluat greșit starea de spirit a tinerilor ucraineni, care vor ca liderii lor, atât politici, cât și militari, să le reprezinte valorile și aspirațiile.

„Este cât se poate de firesc ca oamenii să își dorească pe cineva care luptă împotriva corupției, care este foarte modern și tânăr”, a declarat Oleksandr Merejko, deputat din partea partidului lui Zelenski, Slujitorul Poporului.

„Oamenii vor să vadă asemenea oameni în politică, pe care o consideră murdară și plină de ipocrizie. Au nevoie de eroi”.

Merejko este, însă, de acord că ambițiile lui Fedorov și statutul său popular aproape mitic ar fi putut contribui la înlăturarea sa, mai ales că e vorba de un președinte despre care se știe că are obiceiul de a-și „mazili” potențialii rivali.

„Nu-ți eclipsa stăpânul”, spune Merejko, citând o maximă dintr-o carte. Majoritatea analiștilor sunt de acord că remanierea de săptămâna trecută a avut un scop principal: reducerea influenței lui Fedorov. Strategia lui Zelenski pare, însă, să fi avut efectul opus.

„Înlăturarea sa a dus la rezultatul contrar”, spune Merejko. „Popularitatea lui a crescut vertiginos. Pur și simplu a explodat”.

Puțini se îndoiesc de devotamentul, imaginația și energia lui Fedorov, dar unii se întreabă dacă reputația sa uriașă este pe deplin justificată.

Aceștia spun că el a preluat o situație în care Ucraina își dezvoltase deja cu succes capacitățile de atac la distanță medie și mare, un domeniu asupra căruia ministrul apărării are puțină influență în activitatea de zi cu zi.

„Energia și claritatea pe care le-a adus în această funcție au fost impresionante, iar el a dat dovadă de un curaj personal extraordinar”, a declarat un fost oficial european din domeniul apărării. „Dar ceea ce va continua indiferent de plecarea sa este cultura inovației. Este vorba despre 2.000 de companii, nu despre un singur om”.

Un deputat din opoziție, care a cerut să nu îi fie dezvăluită identitatea, a formulat lucrurile mai direct.

„99% dintre acești tineri de pe stradă nu au nicio idee despre cum funcționează ministerul apărării sau statul major”, a spus el.

„Ei cred că Fedorov este bun pentru că vrea să lupte cu drone, iar Sîrski era rău pentru că trebuia să găsească oameni care să lupte. Este o simplificare grosolană și complet greșită”.

Poate că este asta însă de înțeles într-o țară epuizată după 12 ani de război cu Rusia. Cine nu și-ar dori să creadă că dronele și roboții pot purta războiul, în locul unui membru al propriei familii, recrutat brutal de pe străzile orașului în care locuiește?

Cine este, totuși, personal „mitic” Fedorov

Reformatorul în vârstă de 35 de ani, cunoscut pentru competențele sale în domeniul tehnologiei, este ultimul ministru rămas care a ocupat funcții în toate guvernele lui Volodimir Zelenski și s-a menținut în cercul apropiat al președintelui de la alegerea acestuia, în 2019.

Susținătorii săi au accentuat rolul pe care l-a avut în schimbarea cursului luptelor în favoarea Ucrainei în acest an, prin intensificarea achizițiilor de drone și printr-o intervenție esențială care a întrerupt accesul unităților ruse la serviciile de internet Starlink.

Încercările sale de a reforma vastul minister al apărării și forțele armate au provocat, însă, tensiuni cu comandantul armatei, Oleksandr Sîrski, iar Fedorov nu a reușit să rezolve problemele vechi legate de recrutarea militară. Zelenski nu a oferit un motiv concret pentru decizia sa, dar le-a declarat jurnaliștilor că se așteaptă la „o mai mare unitate” între ministerul apărării și conducerea armatei.

Cum a ajuns la putere?

Fedorov s-a născut în Vasilivka, un oraș din sudul Ucrainei ocupat în prezent de Rusia, și a crescut în orașul apropiat Zaporojie, bombardat acum zilnic cu rachete și drone.

Pe când era un tânăr specialist în marketing, Fedorov a fost recrutat de Zelenski, pe atunci un cunoscut prezentator de televiziune, pentru a coordona campania din mediul online care l-a ajutat să obțină o victorie zdrobitoare în aprilie 2019.

Fedorov, care avea atunci 28 de ani, a fost numit în primul guvern al lui Zelenski în funcția nou-creată de ministru al transformării digitale, ceea ce i-a permis să promoveze reforme bazate pe tehnologie.

Pentru a combate moștenirea birocrației sovietice, noul său minister a lansat aplicația Diia, al cărei nume înseamnă „acțiune” în limba ucraineană. Prezentată drept „statul într-un telefon inteligent”, aplicația le permite ucrainenilor să acceseze numeroase servicii administrative, de la înmatricularea automobilelor până la înregistrarea căsătoriilor și a divorțurilor.

Care a fost rolul său în folosirea Starlink și a dronelor?

Când Rusia a lansat invazia împotriva Ucrainei, în 2022, Fedorov i-a cerut public proprietarului SpaceX, Elon Musk, să activeze serviciul de internet prin satelit Starlink deasupra Ucrainei, iar Musk a răspuns imediat solicitării.

Armata ucraineană folosește acum zeci de mii de terminale Starlink, iar comandanții descriu sistemul drept elementul vital al comunicațiilor de pe câmpul de luptă. În februarie anul acesta, Fedorov a colaborat cu Starlink pentru a bloca utilizarea neautorizată a serviciului de către Rusia.

La începutul războiului, el a susținut și crearea unei „armate de drone”, numărându-se printre primii promotori ai unei tehnologii care avea să ajungă să domine câmpul de luptă.

Ministerul transformării digitale a creat un sistem prin care militarii ucraineni care puteau confirma prin înregistrări video loviturile asupra soldaților și vehiculelor rusești primeau puncte pe care le puteau folosi pentru a cumpăra armament, inclusiv drone.

Ministerul său a acumulat, astfel, o cantitate mare de date de pe câmpul de luptă, pe care Fedorov le-a prezentat drept un „atu” pe care Ucraina îl putea folosi în negocierile cu aliații pentru obținerea unui sprijin militar suplimentar.

Ce a făcut Fedorov în funcția de ministru al apărării?

Promovat în funcția de ministru al apărării în ianuarie 2026, Fedorov a promis o reformare a vastului minister bazată pe analiza datelor. Structura fusese afectată pe tot parcursul războiului de scandaluri de corupție și administrare defectuoasă.

El a prezentat o strategie pentru obținerea victoriei care presupunea provocarea a 50.000 de pierderi umane Rusiei în fiecare lună, neutralizarea atacurilor sale aeriene și paralizarea economiei rusești.

Fedorov nu a prezentat, însă, propunerile promise pentru reformarea și echitabilizarea sistemului ucrainean de recrutare militară.

El a anunțat o reformă a contractelor de serviciu din forțele armate, care numără aproximativ un milion de membri, și a promis creșteri salariale, în special pentru infanterie. Militarii aflați deja în serviciu s-au plâns însă că propunerile îi favorizează pe noii recruți.

Cei care s-au oferit voluntari să intre în armată în primii ani ai războiului au în continuare foarte puține posibilități de a reveni acasă, cu excepția cazurilor în care suferă răni grave.