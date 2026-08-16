Cristiano Ronaldo sugerează că se va retrage din fotbal după ultimul an la Al-Nassr: „Au fost 25 de ani plini de sacrificii”

Ronaldo este la 24 de goluri distanță de a ajunge la 1.000 de goluri marcate în cariera sa la senior. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo a sugerat că acest sezon la Al-Nassr ar putea fi ultimul din cariera lui de fotbalist. „Acesta este probabil ultimul an de fotbal”, a spus internaționalul portughez într-un interviu acordat revistei Vogue, adăugând că deși va fi un gol uriaș în viața lui, vrea să se bucure de ce a câștigat în „25 de ani de sacrificii”. Atacantul a vorbit și despre planurile lui de viitor: vrea să joace padel, să călătorească mai mult și să se distreze mai mult, relatează BBC.

Internaționalul de 41 de ani s-a căsătorit cu partenera lui de viață, Georgina Rodriguez, la data de 11 august 2026, și se gândește la un viitor centrat pe familia lor. Cei doi au cinci copii.

Cristiano Ronaldo a câștigat de cinci ori Balonul de Aur. Are în palmares și cinci trofee UEFA Champions League. Atacantul portughez a câștigat titluri de campion în Anglia, Spania, Italia și Arabia Saudită și este golgheterul all-time al fotbalului masculin internațional.

Căpitanul naționalei Portugaliei joacă de patru ani la campioana Arabiei Saudite, Al-Nassr, unde mai are un an de contract.

„Acesta este probabil ultimul an de fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă. Mi-am plănuit viitorul. Am atât de multe planuri care mă vor ține ocupat încât îmi este greu să aleg doar unul.

Fotbalul ar putea lăsa o gaură uriașă, așa că trebuie să îți umpli timpul în diverse moduri. Să mă distrez mai mult, să călătoresc mai mult, să mă uit și să joc padel, un sport care îmi place mult, și să continui să mă bucur de ce am câștigat. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani plini de sacrificii”, a spus el într-un interviu acordat revistei Vogue.

Ronaldo este la 24 de goluri distanță de a ajunge la 1.000 de goluri marcate în cariera sa la senior.

Rivalul portughezului, argentinianul Lionel Messi, care a câștigat Balonul de Aur de opt ori, a declarat recent că nu este sigur cât timp va continua să joace fotbal profesionist.

La Cupa Mondială din acest an, traseul celor doi a fost foarte diferit. Messi a marcat opt goluri și a dus Argentina în finală, în timp ce Portugalia lui Ronaldo a fost eliminată în optimile de finală.

Întrebat în iulie dacă cea de-a șasea Cupă Mondială din cariera sa va fi ultima, Ronaldo a spus că va decide cu „mintea limpede”, după o discuție cu familia lui.

Al-Nassr a avut primul meci din Saudi Pro League împotriva echipei Al Fateh. Ronaldo nu a jucat, însă a urmărit din tribune victoria campioanei en titre, alături de familia sa.