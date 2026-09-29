O țară europeană furnizează materie primă pentru mașina de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari fabrici ar putea fi sancționată

Sancțiunile ar reprezenta o problemă politică pentru guvernul irlandez. Fabrica are aproximativ 1.000 de angajați. FOTO: Hepta

Irlanda susține sancțiunile europene împotriva Rusiei și ajutorul acordat Ucrainei, dar o fabrică de pe teritoriul său furnizează o parte importantă din materia primă folosită de industria rusă a aluminiului. Aughinish Alumina, deținută de gigantul rus Rusal, trimite alumină către topitoriile din Rusia, iar o parte din aluminiul rezultat ajunge la companii din industria de apărare. Acum, mai multe state membre ale UE vor ca fabrica să fie inclusă în următorul pachet de sancțiuni, potrivit The Economist.

Rolul Aughinish Alumina în industria rusă de armament a fost prezentat în detaliu în martie, într-o investigație realizată de OCCRP și Irish Times. Fabrica exportă alumină (oxid de aluminiu), compusul chimic folosit la producerea aluminiului, către topitoriile din Rusia. Dar, fiind cea mai mare rafinărie de alumină din Europa, aceasta livrează și producătorilor din Franța, Țările de Jos și Suedia. Compania nu a fost niciodată inclusă pe lista sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Unele state membre vor ca aceasta să fie inclusă într-un nou pachet de sancțiuni, care urmează să fie negociat în octombrie. Susținătorii Aughinish argumentează că o astfel de măsură ar paraliza sectorul european al aluminiului.

Aughinish este deținută de Rusal, un conglomerat rus din industria metalelor. Vânzările sale către Rusia au crescut puternic după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, de la 24% din exporturi în 2021 la 68% în 2025. Alumina ajunge la topitoriile Rusal din Siberia, care vând aluminiul rezultat unor clienți precum ASK, un trader cu sediul la Moscova. La rândul său, ASK furnizează peste 100 de companii rusești din industria de apărare, care folosesc aluminiul pentru producția de rachete, tancuri, bombardiere și alte arme.

Aluminiul furnizat de ASK a ajuns la fabrici care produc giroscoape pentru rachetele de croazieră Kh-101, motoare pentru avioanele de vânătoare Sukhoi și racheta balistică Iskander-M. Câteva zeci dintre aceste companii se află pe lista sancțiunilor UE.

Cum este sprijinită mașinăria de război a Rusiei

Rusal a fost fondată de Oleg Deripaska, oligarh rus și magnat al industriei aluminiului. El se află pe lista de sancțiuni a UE din 2022, din cauza legăturilor sale strânse cu Kremlinul. Din 2018 însă, Deripaska deține doar o participație minoritară la Rusal, ceea ce a permis rafinăriei să rămână în afara regimului de sancțiuni. Aughinish neagă orice încălcare a legii.

Comisia Europeană a susținut întotdeauna că își concepe sancțiunile astfel încât să evite afectarea economiei europene într-o măsură mai mare decât a celei rusești. Aughinish susține că, din acest motiv, ar trebui să rămână exceptată. Într-o scrisoare adresată guvernului irlandez, conducerea companiei susține că, fără vânzările către Rusia, fabrica ar trebui să se închidă, afectând industria europeană a aluminiului și alți producători.

În realitate însă, The Economist arată că UE importă cea mai mare parte a aluminiului de care are nevoie și produce cel mult câteva procente din oferta mondială. Producția europeană s-a redus dramatic în ultimul deceniu, din cauza importurilor ieftine din China, a tehnologiilor învechite, a costurilor ridicate ale energiei și a cheltuielilor generate de permisele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii. Topitoriile europene de aluminiu funcționează la doar 30% din capacitate.

Topitoriile europene au nevoie anual de câteva milioane de tone de alumină. În acest an, până acum, Aughinish le-a furnizat doar aproximativ 0,3 milioane de tone. Chiar dacă sancțiunile ar determina închiderea fabricii, topitoriile europene ar putea găsi alumină din alte surse: în Europa există alte patru rafinării care exportă puțină alumină către Rusia sau nu exportă deloc. Măsura ar putea afecta Rusia mai mult. Irlanda a fost al treilea cel mai mare furnizor de alumină către Rusia în 2024, după China și Indonezia.

La Bruxelles este pregătit un nou pachet de sancțiuni

Sancțiunile ar reprezenta o problemă politică pentru guvernul irlandez. Fabrica are aproximativ 1.000 de angajați. Compania susține că vinde în rețeaua națională surplusul de energie electrică produs de centrala sa pe gaze, furnizând astfel suficientă energie pentru aproximativ 200.000 de gospodării.

Dar și exceptarea fabricii de la sancțiuni reprezintă o problemă politică. Irlanda deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, instituție în care sunt reprezentate guvernele statelor membre, iar faptul că face lobby pentru o fabrică ce furnizează Rusiei materiale pentru mașinăria sa de război nu este tocmai o imagine favorabilă.

Negocierile pentru următorul pachet de sancțiuni al UE vor începe la începutul lunii octombrie, iar mai multe state membre vor să interzică exporturile de alumină către Rusia. „Este complicat și nu este deloc simplu”, spune un oficial european implicat în elaborarea sancțiunilor. Aughinish ar putea ajunge, în cele din urmă, pe lista sancțiunilor. Dacă acest lucru se va întâmpla, efectul asupra restului sectorului european al aluminiului nu ar fi unul major. Dar reputația pătată a Irlandei ar fi ceva mai strălucitoare.