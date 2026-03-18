China nu mai găsește cumpărători pentru un metal strategic care s-a scumpit crescut amețitor din cauza războiului. Ce a decis Beijingul

1 minut de citit Publicat la 11:44 18 Mar 2026 Modificat la 11:47 18 Mar 2026

China nu mai găsește cumpărători interni pentru stocurile de aluminiu și a decis să le dea la export.

Unul dintre metalele afectate direct de războiul din Orientul Mijlociu nu reușește să atragă cumpărători în China, după ce prețurile au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, transmite Agerpres, care citează Bloomberg.

Este vorba despre aluminiu, element cu multiple aplicații industriale.

Cererea este dezamăgitoare, iar stocurile cresc, cele de aluminiu primar depășind 1,3 milioane tone, nivelul cel mai ridicat începând din 2020.

Mai mulți exportatori încearcă să elimine surplusul, scrie presa internațională.

"Companiile de prelucrare din China au încetinit achizițiile pentru a răspunde cererii reduse. Apetitul lor s-a înrăutățit după creșterea prețurilor", explică Huang Yuyao, analist la firma de cercetare Mysteel Global.

Avertisment pentru economia Chinei

Problemele acestui material industrial ar putea fi un avertisment pentru economia Chinei, care s-a redresat în primele două luni din 2026, dar este în prezent afectată de efectele creșterii prețurilor cu energia și de alte perturbări provocate de război.

Pe ansamblu, cererea este sub nivelul de anul trecut, în urma prețurilor ridicate, confirmă, la rândul său, Howard Lau, analist la HSBC Holdings Plc.

Cotația aluminiului a accelerat luna aceasta, după ce războiul din Iran a perturbat transportul într-o regiune responsabilă pentru aproximativ 9% din aprovizionarea globală.

În plus, creșterea constantă de dinaintea războiului a reușit deja să submineze cererea în țara care este cel mai mare producător și consumator de aluminiu din lume.

Aluminiul s-a scumpit cu aproape 30% în 12 luni pe bursa de metale din Londra

În timp ce cotația aluminiului la bursa London Metal Exchange (LME) a câștigat 27% în ultimele 12 luni, la Shanghai s-a înregistrat un avans mai mic, de 19%, lărgind astfel oportunitățile pentru exporturi.

Miercuri, aluminiul cotat pe LME a scăzut cu 1,5%, la 3.349 dolari pe tonă, în timp ce la Shanghai s-a înregistrat un declin de 1,1%.

Exporturile Chinei de aluminiu brut și produse din aluminiu au avansat cu 13% în primele două luni din 2026.

Obiceiul țării de a majora exporturile din cauza cererii interne slabe este, de regulă, un coșmar pentru economia mondială.

În următoarele luni însă, această practică va fi, probabil, binevenită, ținând cont de deficitul de aprovizionare determinat ce conflictul din Orientul Mijlociu, notează presa internațională.