O firmă cu doi acționari. Cine sunt băieții deștepți care câștigă 450 de milioane euro din 200 de contracte cu statul

O singură firmă, cu doi acţionari, câştigă aproape 450 de milioane euro din 200 de contracte cu statul. Foto: Getty Images

La data de 2 iunie 2026, Guvernul României emitea un comunicat de presă cu privire la stadiul implementării Programului SAFE. Potrivit acestui comunicat, au fost semnate, anterior datei de 30 mai 2026, mai multe contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală, printre care se numără și "contractul privind achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică", pentru o valoare de 109.907.000 euro.

Acest contract a fost încheiat cu compania SC Logic Computer SRL, Guvernul precizând că realizarea investiției se va face integral în România.

Potrivit unor surse guvernamentale, afacerea constă în construirea a cinci Centre de Operațiuni de Securitate (SOC), la care se adaugă alte 11 centre de date mobile și o infrastructureă HPC (High Performance Computing).

Compania care și-a adjudecat această mega-afacere, SC Logic Computer SRL va executa centrele de operațiuni de securitate, restul fiind atribuit altei companii, pe nume SC BULL ROMANIA SRL.

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, SC LOGIC COMPUTER SRL este controlată, în calitate de asociați persoane fizice, de către Laurenţiu Dumitrache (66 de ani) și Constantin Nica (59 de ani), ambii din București, care dețin câte 50% din capitalul social fiecare.

Compania se ocupă, potrivit ultimei înregistrări, de anul trecut, de la Registrul Comerțului, cu "comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații).

Cu ce instituţii publice au avut contracte

Conform centralizărilor operate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), începând cu anul 2018 și până luna aceasta, SC LOGIC COMPUTER figurează ca participant la nu mai puțin decât la 200 de contracte cu statul, în special cu instituțiile de forță ale acestuia, contracte a căror valoare cumulată se ridică a 1.831.125.237,91 de lei fără TVA, respectiv la 2.197.350.285,5 lei cu tot cu TVA, adică aproximativ 450 de milioane de euro.

Printre autoritățile contractante care au apelat la această companie, în calitate fie de furnizor de echipamente, fie de prestator de servicii, se numără:

Ministerul Apărării Naționale;

UM 0929 București (Serviciul Român de Informații);

Ministerul Afacerilor Interne;

Institutul pentru Tehnologii Avansate (SRI);

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor;

Direcția Generală de Protecție Internă (Serviciul secret al MAI);

Complexul Energetic Oltenia;

Serviciul de Telecomunicații Speciale;

ANCOM;

Ministerul Justiției;

Ministerul Finanțelor;

Camera Deputaților;

Societatea Română de Radiodifuziune;

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Ce profit a declarat compania

Având în vedere această puzderie de contracte cu statul, SC LOGIC COMPUTER SRL a declarat, în bilanțurile contabile depuse, în ultimii doi ani fiscali, la Ministerul Finanțelor, cifre de afaceri impresionante: 358.549.661 de lei în anul fiscal 2025 și 208.288.099 lei în anul fiscal 2026.

Interesant este că toate aceste contracte încheiate cu statul au fost derulate în condițiile în care, conform aceloraşi bilanțuri contabile citate, compania în cauză a funcționat, în ultimii cinci ani, cu un număr mediu de 15 salariați.

În pofida cifrelor de afaceri uriațe, profiturile nete declarate ca fiind realizate se dovedesc a fi mult mai mici. SC LOGIC COMPUTER SRL a declarat, în 2025, un profit net în cuantum de 12.836.340 de lei, iar, în anul fiscal 2024, a declarat un profit net de 14.515.984 lei. Însă, chiar și așa, aceste profituri sunt de cel puțin zece ori mai mari decât cel declarat ca fiind realizat în anul fiscal 2023, adică de doar 1.611.026 lei.

La data de 31 decembrie 2025, SC LOGIC COMPUTER SRL figura, în bilanțul contabil prezentat, cu datorii totale în sumă de 166.926.601 lei.

Numele companiei LOGIC COMPUTER, mufată atât la bugetele de achiziții ale instituțiilor de forță ale statului, cât și, mai nou, la fondurile din Programul SAFE, a figurat, în urmă cu doi ani, într-o investigație a Consuliului Concurenței.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă dat publicității în luna iunie a anului 2024, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a 14 companii active pe piața comercializării echipamentelor de tehnologia informației și comunicații din România.

"Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibile trucări ale unor licitații publice având ca obiect comercializarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicații furnizate de către Cisco Systems Romania SRL", se precizează în comunicatul de presă citat.