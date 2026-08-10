Suedia anunță că a dejucat o operațiune prin care Rusia voia să compromită NATO și UE. A folosit un agent dintr-o ambasadă

1 minut de citit Publicat la 21:36 10 Aug 2026 Modificat la 21:39 10 Aug 2026

Contraspionajul suedez a anunțat că a dejucat o operațiune a serviciului rusesc SVR vizând compromiterea țării, a NATO și UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O operațiune de spionaj a Rusiei împotriva Suediei a fost dejucată, a anunțat luni Serviciul Suedez de Securitate (Säpo), citat de Euronews.

Operațiunea rusească viza discreditarea țării și organizațiilor din care aceasta face parte și a implicat un agent care lucra într-o misiune diplomatică străină din Suedia, a precizat Säpo.

Agenția de contraspionaj a detaliat într-un comunicat că „a colectat informații și a luat măsuri împotriva unei operațiuni a serviciilor rusești care viza influențarea procesului decizional suedez și discreditarea Suediei, a NATO și a Uniunii Europene”.

Potrivit Säpo, „operațiunea a fost planificată și era condusă 'de ceva vreme' de serviciul rus de informații externe, SVR”.

În comunicat nu a fost identificată misiunea diplomatică în care lucra agentul presupus implicat.

Oficial suedez de informații: Rusia urmărea să submineze procesul decizional în țară

„Unul dintre obiectivele operațiunii a fost colectarea de informații despre procesul decizional suedez pentru a permite serviciilor de informații rusești să desfășoare operațiuni de influențare în chestiuni de natură să polarizeze, cu scopul de a submina procesul de luare a deciziilor în țară și de a discredita Suedia, NATO și UE”, a concluzionat Säpo.

Christoffer Wedelin, adjunctul șefului de operațiuni al serviciului suedez de contraspionaj, a declarat că, de la descoperirea operațiunii rusești, Säpo a luat măsuri pentru a proteja activele vitale ale țării și a contracara impactul acțiunilor SVR.În 2024, Suedia a pus capăt unui interval de două secole de nealiniere militară și s-a alăturat NATO.

Țara a luat decizia de a intra în blocul militar ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.

Säpo a indicat în repetate rânduri Rusia, alături de China și Iran, ca fiind principalele amenințări de natură informațională la adresa țării.