De două ori într-o zi: Suedia a interceptat avioane militare rusești deasupra Mării Baltice

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Suedia și-a ridicat de două ori avioanele de luptă în aer vineri, după ce au fost detectate aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice. Rușii nu au intrat în spațiul aerian suedez, a relatat agenția EFE sâmbătă, citată de Agerpres.

„Vineri, forța de reacție suedeză a efectuat două misiuni cu avioane JAS 39 Gripen pentru a face față avioanelor de luptă rusești în Marea Baltică, aproape de spațiul aerian suedez. În incidente au fost implicate două avioane de luptă rusești de tip Su-24 Fencer și Su-34 Fullback”, au anunțat forțele armate suedeze pe X.

Suedezii spun că au acționat rapid de îndată ce au văzut că avioanele rusești se apropie, trimițând escadrilele de Gripen să identifice și să urmărească aeronavele. Concluzia a fost că nu a avut loc nicio încălcare a spațiului aerian.

Premierul suedez Ulf Kristersson a tras și el un semnal de alarmă.

„Comportamentul repetat al Rusiei în Marea Baltică este îngrijorător”, a spus el, adăugând că tocmai astfel de incidente arată de ce avioanele de luptă suedeze trebuie să fie gata de intervenție în fiecare zi.

Chiar dacă spațiul aerian suedez nu a fost violat, incidentul ilustrează cât de rapid se poate deteriora situația și cât de esențial este ca Suedia, alături de aliații săi, să fie în măsură să detecteze, să identifice și să intercepteze aeronavele militare rusești pentru a-și proteja teritoriul, a mai scris Kristersson pe X.