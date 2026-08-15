S-a înecat în ziua în care a primit viza: tragedia unei fotbaliste din Maroc, care a încercat să ajungă în Ceuta

Zeci de persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia Images

Faten Ben Omar El Azizi a visat la Europa de când era copil. Voia să fie fotbalistă și juca pentru o echipă din liga regională a Marocului. Și-a urmat visul alături de alți zeci de mii de oameni și a încercat să ajungă în exclava spaniolă Ceuta luna trecută. A murit înecată chiar în ziua în care mama ei a fost sunată de la consulatul Spaniei și i s-a spus că Faten a primit viza spaniolă și poate călători acolo legal, relatează The Guardian.

Faten Ben Omar El Azizi a iubit fotbalul. Juca de mai mult timp în liga regională a Marocului pentru Maghreb Atlético Tetuán, al cărui echipament reproduce culorile faimosului club spaniol Atletico Madrid.

Tânăra de 26 de ani a murit înecată luna trecută. Ea este una din cele 141 de persoane care s-au înecat în timp ce încercau să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Ironia amară este că chiar în acea zi fatidică, mama ei a primit vestea că El Azizi a primit viza să plece în Spania.

El Azizi iubea antrenamentele echipei, a povestit antrenorul ei: marțea pe teren și joia la plajă, lângă orașul Tétouan din nordul Marocului, unde tânăra de 26 de ani locuia alături de mama ei și restul familiei lor.

„Visa să ajungă în Europa prin fotbal”

Însă, din venitul unei fotbaliste în Maroc nu se poate trăi. Ea a câștigat doar aproximativ 24 de euro atunci când echipa ei a câștigat și nimic când a pierdut. Bani prea puțini pentru a-și ajuta mama, cei doi frați și alte rude. Tatăl ei a murit când avea 12 ani.

Pe lângă fotbal, El Azizi lucra și la cel mai vechi cimitir din Tétouan, unde curăța mormintele și vindea buchețele de busuoic celor veniți la înmormântări.

„Visa să ajungă în Europa prin fotbal”, a spus mama ei, Jamilla. Însă, acum, El Azizi este înmormântată chiar în cimitirul în care lucra, după ce s-a înecat în 30 iulie, în timp ce încerca să înoate până în Ceuta, exclava spaniolă de lângă Tétouan.

El Azizi s-a aflat printre cei 141 de morți de luna trecută, când zeci de mii de oameni au forțat granița în Ceuta. Organizația pentru drepturile migranților Caminando Fronteras a precizat că majoritatea celor care au murit aveau sub 35 de ani.

Toți acești oameni au murit la mai puțin de un an după ce un val de proteste conduse de tineri a cuprins Marocul în cele mai ample manifestații din țară de la Primăvara Arabă din 2011. Protestatarii au criticat subfinanțarea sistemelor de sănătate și educație, în timp ce statul cheltuiește sume importante pentru stadioane scumpe, în contextul pregătirilor țării pentru organizarea în comun a Cupei Mondiale din 2030, alături de Spania și Portugalia.

Pentru Maroc, Cupa Mondială din 2030 a devenit un simbol al ambiției naționale, deși este și un motiv de tensiuni și dezbateri privind prioritățile statului.

Aproape 40% dintre tinerii marocani cu vârste între 15 și 24 de ani erau șomeri anul trecut. Iar cei care își găsesc un loc de muncă au salarii mici. Salariul minim brut în sectorul privat non-agricol din Maroc este de aproximativ 290 de euro pe lună.

Simo, un tânăr de 20 de ani, care s-a întors în Maroc din Ceuta a spus: „Ca Faten, eu și mulți dintre prietenii mei nu putem să ne găsim un loc de muncă în țara noastră. Este dificil să construim un viitor aici”.

Jamilla a spus că fiica ei a visat dintotdeauna să se antreneze și să evolueze ca jucătoare de fotbal, dar familia nu și-a putut permite să o ajute financiar.

A primit viza în ziua în care s-a înecat

În dimineața zilei de 30 iulie, Jamilla a spus că a primit un apel de la cineva care a cerut să vorbească cu Faten. „Nu, sunt mama ei”, a spus ea atunci. Un oficial i-a spus apoi că solicitarea pentru viza spaniolă depusă de fiica ei a fost aprobată și Faten trebuie să meargă la consulat cu buletinul să ridice documentul.

Jamilla a spus că nu știa nici că fiica ei a aplicat pentru viză și nu înțelege nici decizia ei spontană de a traversa granița ilegal.

Mama ei bănuiește că Faten a aplicat pentru viză, dar nu se aștepta să fie aprobată. Nu știe nici acum ce tip de viză a primit tânăra sau unde voia ea să stabilească în Spania.

În ultimele ei săptămâni de viață, Faten devenise neobișnuit de tăcută, tristă și distanță. „Părea deconectată”, și-a amintit Jamilla.

După dispariția lui Faten, familia a căutat-o toată noaptea. În cele din urmă, un tânăr a venit la locuința lor și a întrebat dacă purta un trening. El le-a spus că Faten se lovise la cap în timp ce încerca să traverseze granița în Ceuta.

Jamilla a mărturisit reporterului The Guardian că nu s-a putut îndura să intre în încăperea în care erau ținute trupurile celor care muriseră. „Nu voiam ca acea imagine să-mi rămână întipărită în memorie”, a spus ea. În schimb, sora ei a intrat pentru a identifica trupul.

După ce a aflat ce a făcut Faten, Jamilla a fost informată că și ceilalți doi copii ai ei au încercat să ajungă în Ceuta. Cel mai mare fiu al ei a ajuns în exclava spaniolă și a sunat-o. Despre fiica ei de 14 ani însă, Jamilla nu știe încă nimic. „Am rămas singură, fără copiii mei”, a spus ea.