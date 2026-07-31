Peste 49.000 de migranți au intrat cu forța în exclava spaniolă Ceuta, în doar 24 de ore. 19 oameni au murit

Premierul spaniol Pedro Sánchez i s-a alăturat ministrului de Interne, Fernando Grande-Marlaska, într-o vizită la Ceuta, vineri. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 19 persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta, unde Spania a mobilizat forțele armate după ce mii de persoane au trecut granița cu Marocul și au pătruns în micul teritoriu spaniol. Rachid Sbihi, care conduce o asociație locală a lucrătorilor reprezentând ofițerii Gărzii Civile, a descris situația drept o „gravă criză umanitară”, scrie vineri AP News. Ministerul de Interne al Spaniei a declarat vineri că, potrivit estimărilor sale, aproximativ 49.000 de migranți au traversat în ultimele 24 de ore, scrie Reuters.

Premierul spaniol Pedro Sánchez i s-a alăturat ministrului de Interne, Fernando Grande-Marlaska, într-o vizită la Ceuta, vineri.

Potrivit El Pais, numărul migranților morți care au încercat să ajungă în enclavă a crescut la 19. Guvernul din Melilla, la rândul său, a declarat că între 300 și 400 de persoane au intrat doar aseară din Maroc.

Ministerul de Interne al Spaniei a declarat vineri că, potrivit estimărilor sale, aproximativ 49.000 de migranți au traversat în ultimele 24 de ore în exclava Ceuta, situată în Africa de Nord, ajungând acolo pe mare și pe uscat din Maroc, scrie Reuters.

Potrivit Agerpres, sute de oameni s-au ciocnit violent, vineri dimineață, în zona de frontieră în timp ce încercau să treacă din Maroc în exclavele spaniole Ceuta și Melilla, situate pe coasta marocană a Africii, informează EFE.

Din localitatea marocană Castillejos, aflată la granița cu Ceuta, grupuri de oameni au încercat să forțeze gardul despărțitor și au aruncat cu pietre în forțele de securitate desfășurate în zonă.

? BREAKING: Spain is deploying military units to Ceuta after thousands of migrants crossed into the Spanish enclave from Morocco, overwhelming border forces and reception facilities.



Authorities estimate that 2,000 to 3,000 people entered within hours, many by swimming around… pic.twitter.com/ghKIiZjUVS — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) July 30, 2026

Forțele marocane au reușit inițial să-i împingă pe migranți înapoi de partea marocană a frontierei, dar grupurile de oameni s-au întors la scurt timp după aceea în număr și mai mare și au început să arunce cu pietre în forțele de securitate, care au răspuns cu gaze lacrimogene pentru a-i dispersa.

După ciocniri, s-au putut vedea cel puțin șase vehicule incendiate și numeroase pietre împrăștiate de-a lungul drumului principal către frontieră.

? BREAKING: Spanish military vehicles have been deployed toward the Morocco border in Ceuta as authorities respond to the ongoing mass migrant influx.



Source: Reuters, Financial Times pic.twitter.com/E8GUYyhecW — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) July 30, 2026

Sosirea persoanelor în apropierea frontierei cu Ceuta a continuat pe tot parcursul nopții, grupuri venind din diverse părți ale Marocului. Pe drumurile și bulevardele din apropierea punctului de trecere a frontierei, numeroase persoane au putut fi văzute dormind pe stradă sau pe iarbă.

Mai multe persoane care s-au întors în oraș după ce au încercat fără succes să înoate până la Ceuta au susținut că au văzut oameni înecați, deși acest lucru nu a putut fi verificat de EFE. De asemenea, nu a existat niciun raport oficial privind posibile răniri sau pagube materiale rezultate în urma ciocnirilor.

Migrants swim to Spanish enclave from Morocco

Ceuta on Thursday, located in North Africa.

Up to 3000 young people



According to TV channel, up to 3000 young people must have arrived at the enclave of Ceuta on Morocco's Mediterranean coast.



The state-run Spanish television… pic.twitter.com/YMEpYNrOzI — benny ?? ?? ?? ?? ?? (@benny0692698414) July 30, 2026

Și în apropierea punctului de trecere a frontierei Beni Nsar din Nador au izbucnit ciocniri violente între forțele de ordine și sute de tineri, mulți dintre ei minori, care au încercat să intre în Melilla atât prin gardul de frontieră, cât și prin port, a relatat filiala din Nador a Asociației Marocane pentru Drepturile Omului (AMDH).

AMDH a raportat că autoritățile au desfășurat numeroase forțe de ordine și că urmăririle au dus la ciocniri. Potrivit organizației, mai mulți membri ai forțelor auxiliare și câțiva tineri au fost răniți, în timp ce un număr mare de persoane au fost arestate.

De asemenea, două vehicule aparținând autorităților locale și un altul folosit pentru transportul deținuților au fost incendiate, iar câteva zeci de tineri au reușit să intre în Melilla.

Televiziunea de stat spaniolă TVE a transmis că între 2.000 și 3.000 de oameni au traversat joi în Ceuta. Majoritatea celor care au reușit să treacă par să o fi făcut înainte de ora prânzului, potrivit locuitorilor orașului marocan Fnideq.